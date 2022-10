Kampf gegen Schlepper Österreich verlängert die Grenzkontrollen zur Slowakei

Grenzübergang in Hohenau an der March Foto: NÖN

D ie Grenzkontrollen zur Slowakei werden verlängert, das hat das Innenministerium bekannt gegeben. Mit dieser Maßnahme folgt Österreich dem Nachbarland Tschechien, das am 27. Oktober angekündigt hat, seine Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei ebenfalls zu verlängern: In einem ersten Schritt zunächst um 15 Tage, in der Folge um weitere dreißig Tage.