Tod durch Hundebiss: So hoch ist das Risiko in Niederösterreich

Am Montag wurde eine 60-jährige Joggerin während ihrer Laufrunde auf einem Güterweg in Naarn (Bezirk Perg, OÖ) von einem American Staffordshire Terrier angefallen. Laut Medienberichten fügte das Tier der Oberösterreicherin mehrere Bissverletzungen zu, denen die Attackierte noch am Unfallort erlag. Die 37-jährige Besitzerin hatte noch versucht, den Hund aufzuhalten, wurde dabei jedoch selbst schwer verletzt und muss seither im Krankenhaus behandelt werden. Zum Tathergang konnte die Züchterin bisher nicht befragt werden.

Menschen, die in Oberösterreich einen Hund halten möchten, müssen einen sechsstündigen Sachkunde-Kurs absolvieren. Bei „auffälligen Hunden“, denen ein erhöhtes Gefährdungspotential zugeschrieben wird, dauert die Schulung zehn Stunden. Darüberhinaus sieht das Gesetz keine weiteren Auflagen für die Hundehaltung vor.

So wird das Halten von Listenhunden in NÖ geregelt

In Niederösterreich zählt der American Staffordshire Terrier zu den sogenannten „Listenhunden“ und wird daher als „Hund mit erhöhtem Gefährdungspotenzial“ ausgewiesen. Rassen die unter diese Kategorie fallen müssen bei den Gemeinden gemeldet und innerorts mit angelegtem Maulkorb an der Leine geführt werden.

Außerdem benötigen Besitzerinnen und Besitzer von „Kampfhunden“, zusätzlich zu dem seit Juni 2023 für alle Hundehalterinnen und Halter verpflichtenden „NÖ Hundepass“, einen erweiterten Sachkundenachweis. Dieser umfasst eine zehnstündige Schulung, bestehend aus einem mindestens vierstündigen Theorieteil über Wesen und Gemüt des Tieren sowie einen mindestens sechsstündigen Praxisteil, bei dem die Themen Leinenführung, Sitzen und Folgen behandelt werden. Neben dem Amercian Staffordshire Terrier wird diese Ausbildung zur Haltung von sieben weiteren Rassen benötigt:

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

Dogo Argentino

Pitbull

Bandog

Rottweiler

Tosa Inu

Hundemeldung ist Gemeinde-Angelegenheit

„In Niederösterreich ist durch die gültige Rechtslage ein Unfall wie in Oberösterreich nicht möglich, außer der Hundehalter missachtet die strengen Reglen des niederösterreichischen Hundehaltegesetzes“, erklärt der für Sicherheit zuständige Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) und fährt fort: „Im neuen und seit Juli in Kraft getretenen NÖ-Hundehaltegesetz ist im Ortsgebiet einerseits für Listenhunde die Leinen- und Maulkorbpflicht vorgeschrieben und andererseits auch außerhalb des Ortsgebietes, wenn Gefährdungen vermieden werden müssen.“ Zusätzlich sind alle Hundehalterinnen und -halter allgemein verpflichtet, ihr Tier an der Leine zu führen, wenn sonst eine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung droht.

Wie viele Listenhunde sich aktuell in Niederösterreich befinden bzw. gemeldet sind, ist unklar. Die Anzahl der Tiere wird von den einzelnen Gemeinden erhoben, eine landesweite Zahl an zentraler Stelle gibt es jedoch nicht.

Wie häufig es in Niederösterreich zu Verletzungen durch Hundeangriffe kommt, ist noch nicht bekannt und wird vom Land Niederösterreich gerade erhoben.