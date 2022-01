Vielzahl an positiven Tests erschwert PCR-Auswertung

Behördliche Tests: Durchgeführt werden sie an zehn Drive-in-Stationen. Hinzu kommen nun neun Walk-in-Container. Sie richten sich an Menschen, die Verdachtsfälle oder in Quarantäne sind.

PCR-Tests: Wenn kein Verdachtsfall vorliegt, können Gurgeltests bei 241 Spar- oder 34 McDonald’s-Filialen abgegeben werden. Zusätzlich dazu und zum Angebot in Apotheken starten die Covid Fighters in Containern in Scheibbs, Bruck/Leitha und Horn ein Gratis-PCR-Angebot. Die WKO bietet die Aktion „TestMA“ gratis für Betriebe an.

Antigen-Tests: In 182 Teststraßen, Apotheken, bei Ärzten.