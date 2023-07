Vom Notruf NÖ nach Deutschland: Chwojka reformiert Rettungsdienst

Es war eine Überraschung, als Ende Februar bekannt wurde, dass Christof Constantin Chwojka Notruf NÖ nach 20 Jahren verlassen wird. Er hatte die Rettungsleitstelle maßgeblich zu einem kommunikativen und operativen Gesundheitsdienstleister hin entwickelt.

„Aus gesundheitlichen Gründen“, wie es im Februar hieß, war Chwojka gegangen. Die hohe körperliche Belastung habe ihren Tribut gefordert, Chwojka war währen der Pandemie Impfkoordinator und Organisator der Testeinrichtungen in NÖ.

„Der Mann könnte Stadien füllen“

Nun also Deutschland: Ab 1. August wird Chwojka bei der Björn-Steiger-Stiftung als einer von drei Geschäftsführern tätig sein. Das bestätigt Bela Anda, Kommunikationschef der Björn-Steiger-Stiftung. Man habe Chwojka wegen seiner „herausragenden Kompetenz im Bereich der Rettungsorganisation“ verpflichtet.

In Deutschland, berichtet Anda, sei der gesamte Rettungsdienst im Umbruch. Eine Vernetzung der diversen Organisationen oder gar eine gemeinsame Alarmierung und Leitstelle wie in Niederösterreich sei nicht vorhanden. Und genau so etwas soll nun aufgebaut werden.

Christof Constantin Chwojka nach dem Vortrag im Congress Centrum Würzburg. Foto: Jörn Fries

Öffentlich vorgestellt hat sich Chwojka in den vergangenen Tagen auf dem Fachkongress "Wege zum Rettungsdienst der Zukunft" im Congress Centrum Würzburg. Er habe dort einen „sensationellen Vortrag“ über den Notfalldienst der Zukunft gehalten, sagt Anda. „Der Mann könnte Stadien füllen.“

Künftig wird dieser Mann an den Standorten Wien und Winnenden (bei Stuttgart im Bundesland Baden-Württemberg) an neuen Konzepten arbeiten.

Info: Björn Steiger Stiftung - WIR HELFEN LEBEN RETTEN (steiger-stiftung.de)