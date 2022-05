190 statt 6.000 Mann: Simulator spart viele Ressourcen

Werbung

Die 3. Jägerbrigade aus Mautern (Bezirk Krems) übt derzeit in der Kuenringer Kaserne in Weitra (Bezirk Gmünd) mit ihren sechs Bataillonen einen außergewöhnlichen Einsatz. Gäbe es nicht den Führungssimulator, würden rund 6.000 Soldaten mit rund 1.700 Fahrzeugen unterwegs sein.

Annahme ist, dass sich das Waldviertel in einer Krisensituation befindet: Durch terroristische Anschläge besteht die Gefahr, dass lebensnotwendige Infrastruktur zerstört und die Bevölkerung gefährdet wird. Die gegnerische Konfliktpartei agiert verdeckt und ist von der allgemeinen Zivilbevölkerung schwer zu unterscheiden und zu isolieren. Die Polizei stößt personell sowie materiell an ihre Grenzen. Die 3. Jägerbrigade wird zu einer „Schutzoperation“ gerufen. Sie kann durch das Zusammenwirken verschiedenster Waffengattungen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Krisenbewältigung beitragen.

Eine Schutzoperation dient der Abwehr staatsfeindlicher Angriffe auf die Bevölkerung selbst oder auf die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, die nur mit militärischen Mitteln abgewehrt werden können. „Die Dritte“ ist für die Bewältigung solcher Krisensituationen ausgebildet und zeichnet sich durch ihre rasche Verfügbarkeit und die Flexibilität in der Einsatzführung aus.

Die Planungen laufen schon rund drei Monate. Und weil es hier hauptsächlich um die Führungsfähigkeit geht, die trainiert werden soll, bietet sich der Führungssimulator in Weitra bestens an. So sind es lediglich rund 190 Soldaten aus Niederösterreich, aus der Steiermark und dem Burgenland, die sich der Bewältigung dieser Schutzaufgabe widmen.