Von 7. bis 10. April findet auf der Insel Cres in Kroatien eine Übung zur Waldbrandbekämpfung statt, an der Einheiten aus verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten teilnehmen. Daran nehmen Katastrophenschutzkräfte der Feuerwehrverbände aus Salzburg, Niederösterreich und Steiermark teil.

"Aus dieser speziellen Zusammensetzung ergibt sich als ein weiteres Übungsziel die zielgerichtete Planung und Erprobung einer Verbandsübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb eines gemischten EU-Moduls", so der NÖ Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz Salzburg bilden diese Einsatzkräfte das EU-Modul „GFFFV“ – Ground Forest Firefighting using Vehicles.

Bereits am Samstag rückte der aus 70 Einsatzkräften bestehende Katastrophenzug (davon 26 Mitglieder aus NÖ) mit 22 Fahrzeugen nach Kroatien ab, um pünktlich am Sonntag mit der geplanten Übung zu starten. Der NÖ Verband betonte in seiner Aussendung: "Eine Katastrophenübung auf internationalem Gebiet soll vor allem die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen teilnehmenden internationalen, nationalen und lokalen Katastrophenschutzmodulen und -teams stärken, als auch die sichere Anwendung nicht nur von eigenen, sondern auch von internationalen Verfahren in Erfahrung bringen."

Darüber hinaus seien die Koordinationsfähigkeit im internationalen Kontext mit Organisationen und Lenkungsstrukturen der UN, EU sowie nationalen und lokalen Behörden, die Überprüfung der Kompatibilität der eigenen Einheit und der Aufbau von Know-How im Bereich Einsatztaktik im internationalen Kontext wichtige Übungsziele.

Niederösterreich ist auf Waldbrände jedenfalls bestens vorbereitet, so der NÖ Landesverband. "Das zeigte sich zuletzt am Freitag bei einem Brand in einem Föhrenwald im Bezirk Lilienfeld." Innerhalb weniger Minuten seien fast 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um das Feuer auf einer Fläche von drei Hektar innerhalb kürzester Zeit wirksam zu bekämpfen ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

"Aufgrund der hohen personellen und technischen Schlagkraft der niederösterreichischen Feuerwehren kommt es in Niederösterreich kaum zu derartigen Brandkatastrophen wie beispielsweise oft in den südlichen Nachbarländern oder zuletzt auch in Schweden", hielt der NÖ Landesfeuerwehrverband in seiner Aussendung fest.

Der Verband habe zudem modernstes technisches Equipment angekauft, "um die Waldbrandbekämpfung so effizient wie möglich zu gestalten. Beispielsweise eine mobile Tankstelle auf Rädern, in der 5000 Liter Flugbenzin für die Löschhubschrauber an den Einsatzort gebracht werden kann. Dadurch muss die Brandbekämpfung für die Betankung der Hubschrauber nicht mehr unterbrochen werden."