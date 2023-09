Feuerwehr NÖ: Bewährungsprobe in Polen

Insgesamt bestand der Konvoi aus 12 PKW, 19 LKW und 15 Anhängern. Der Tross begab sich auf dem Landweg in das 715 Kilometer entfernte Nowy Dwór Mazowiecki, in der Nähe von Warschau.

Die Weichsel überqueren und ein Camp evakuieren

Übungsanahme waren lang andauernde Regenfälle und Überschwemmungen wie es sie rund um Warschau im Jahr 2010 gegeben hat. Die Kräfte wurden von der internationalen Übungsleitung nicht geschont: Unter anderem musste die Weichsel überquert werden, um Wohnhäuser zu schützen, die am Landweg nicht mehr erreicht werden konnten. Ein Camp musste aufgrund eines fiktiven Brandes komplett evakuiert werden. Die Feuerwehrkräfte aus Niederösterreich hatten daher verschiedene Materialien zum raschen Behelfsdammbau dabei, wie z.B. ein Amphibienfahrzeug oder mobile Schutzdämme, die rasch aufgebaut werden können. Zusätzlich musste das Camp als eigenständige Einheit vollkommen autark betrieben werden.

Am Freitag den 8. September konnten die Übungsteilnehmer nach anstrengenden, kräfteraubenden Tagen wieder den Heimweg antreten. Diese Übung diente für das Kontingent aus Niederösterreich als Bewährungsprobe, um zukünftig im Ernstfall Hilfe in anderen EU-Staaten leisten zu dürfen. Es ging darum, die Zertifizierung für das EU-Modul „Flood Containment“, kurz „FC“ genannt, im Europäischen Zivilschutzmechanismus zu erwerben.

Zitate zum Einsatz

„Es erfüllt mich mit unglaublichen Stolz was unsere Freiwilligen leisten. Wir konnten uns im direkten internationalen Vergleich auf höchsten Niveau präsentieren. Vielen Dank an alle Übungsteilnehmer für die Teilnahme und die Bereitschaft im Ernstfall zu helfen“, sagte Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner.

Innenminister Gerhard Karner: „Die Professionalität und Einsatzbereitschaft der Niederösterreichischen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind in ganz Europa anerkannt und gefragt. Für ihre unermessliche freiwillige Arbeit darf ich meinen tief empfundenen Respekt und meine Anerkennung zum Ausdruck bringen.“

Stolz auf die Feuerwehren und deren Leistung in Polen ist auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Wir können uns jederzeit auf unsere Kameradinnen und Kameraden verlassen. Sie schützen und helfen nicht nur in der Heimat, sondern sind immer wieder auch in anderen Ländern gefragt, wenn professionelle Hilfe, Expertise und Einsatz gefragt sind. Damit leisten sie Solidarität, die im Notfall auch zurückkommt!“

Einsatzleiter LFR Christian Edlinger: „Wir wurden mit vielen Aufgaben konfrontiert, welche am ersten Blick unmöglich schienen. Dank des tollen Know-hows und großen Engagements aller Übungsteilnehmer sowie einer modernen Ausrüstung konnten alle Aufgabenstellungen bewältigt werden.“

Teamleader FT Stephan Steller: „Team-Work der Einsatzkräfte ist das Um und Auf bei Katastropheneinsätzen. Die Übung NEW WAVE zeigte wieder eindrucksvoll, dass dieses keine Grenzen kennt. Unterschiedlichste Module aus verschiedenen Ländern arbeiteten Hand in Hand zusammen.“