„New Wave Poland“: Üben für den großen Regen .

Am 4. September sind 101 freiwillige Feuerwehrmitglieder des NÖ-Landesfeuerwehrverbandes vom Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln nach Polen zur EU-weiten Katastrophenübung "New Wave Poland 2023" aufgebrochen. Mit insgesamt 12 PKW, 19 LKW und 15 Anhänger ging es zunächst in das 465 Kilometer entfernte Czestochowa in Polen. Am Dienstag ging es weiter nach Warschau.