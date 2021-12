Silvester ohne Lichterhimmel in zahlreichen Städten

Jedes Jahr zu Silvester entflammt eine emotionale Debatte um das Schießen von Feuerwerkskörpern. Neben Lidl und Penny streicht neuerdings auch die Supermarktkette Spar Feuerwerkskörper aus ihrem Sortiment, zu hoch sei die Belastung für Tiere und Umwelt.

„Raketen und Böller lassen Tiere leiden, belasten durch Feinstaub unsere gute Luft, verunreinigen unsere Böden und verletzen zahlreiche Menschen“, heißt es von Spar.

Durchschnittlich 70 Euro geben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu Silvester für ihr Feuerwerk aus. Privates Schießen ist in NÖ allerdings ohnehin nur auf privaten Flächen außerhalb des Ortsgebiets erlaubt, außer die Gemeinde erlässt eine Ausnahmeregelung.

Ein Feuerwerksverbot gibt es heuer allerdings in Krems, Wiener Neustadt, Schwechat, Tulln und Mödling. Ein öffentliches Feuerwerk findet in St. Pölten bereits seit 2019 nicht mehr statt. Stattdessen wird vielerorts auf Lichtershows gesetzt, zum Ärger der Pyrotechnik-Branche. Vor allem der umweltschädigende Aspekt sei laut ihnen vernachlässigbar gering.

Lärm durch illegale Feuerwerkskörper

„Das Feuerwerk bei den Festspielen in Mörbisch verursacht einen CO2-Ausstoß von 11 Kilogramm. Alleine die An- und Abreise aller Autos und Reisebusse verbraucht 28 Tonnen täglich“, sagt Rudolf Jost, Sprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer.

Erlaubt sind nur Feuerwerkskörper mit einer Lärmobergrenze von 120 Dezibel bei acht Metern Entfernung – das entspricht etwa einem Presslufthammer oder einem Gewitterdonner. Unnötiger Lärm, wie viele Tierschutzorganisationen finden: Vier Pfoten forderte zuletzt ein österreichweites Verbot zum Schutz der Tiere.

Einig ist man sich bei der Gefährlichkeit von illegalen Böllern, sie fallen häufig durch die Lärmschutzgrenze.