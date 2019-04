Seit 1959 hat sich das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) Bewusstseinsbildung und Risikoerkennung von Gefahren im Straßenverkehr zum Ziel gesetzt. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der staatlich unabhängigen Organisation zieht Direktor Othmar Thann im NÖN-Gespräch Bilanz.

NÖN: Verkehr damals, Verkehr heute. Wie hat sich das Risiko für Verkehrsteilnehmer verändert?

Othmar Thann: Zu unseren Anfängen, zur Zeit des Wirtschaftswunders, bestand keine Gurtpflicht, es gab viel weniger Fahrzeuge – und diese ohne Sicherheitsausrüstung. Es bestand auch weder Helmpflicht bei Motorrädern noch galt ein Tempolimit. Viele Straßen waren gar nicht asphaltiert. Trotz weit geringeren Verkehrsaufkommens gab es 2.000 Tote im Jahr. 2018 waren es hingegen 400 Menschen, die auf Österreichs Straßen ihr Leben lassen mussten. Heute haben wir hochmoderne Kraftfahrzeuge voller Sicherheitsassistenten, Straßen mit Sicherheits- und Verkehrsleiteinrichtungen, eine ordentliche Straßenverkehrsordnung und ein Kraftfahrzeuggesetz. Vor allem aber haben wir heute gut organisierte, rasch ausrückende Blaulichtorganisationen.

Gab es für die Gründung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit einen konkreten Anlass?

Thann: Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Zentralstelle für Unfallverhütung. Nach dem Krieg hatte man vorerst nur Straßengesetze vor dem Jahr 1938. Erst 1960 gab es eine neue Straßenverkehrsordnung. Doch bereits zuvor erkannten Visionäre wie Botho Coreth, sozusagen einer der ersten Verkehrspsychologen, dass es einer vom Staat unabhängigen Einrichtung bedarf, die sich wissenschaftlich mit Verkehrssicherheit auseinandersetzt, Analysen durchführt und Statistiken erstellt.

Was waren die ersten Aktionen des Kuratoriums?

Thann: Damals gab es noch keine funktionierende Rettungskette wie heute. Das KFV hat daher damals auf frequentierten Straßen Plasmabeutel montiert. Dadurch konnte das Leben einiger Menschen gerettet werden. Über die Radiosendung „Autofahrer unterwegs“ haben wir mit dem ÖAMTC Verkehrssicherheitstipps gegeben, ebenso durch Zeitungsbeiträge.

„Augen auf, Ohren auf! Helmi ist da:“ Das KFV-Maskottchen begeistert seit knapp 40 Jahren Kinder für Verkehrsthemen. Was ist das Erfolgskonzept dieser Puppe?

Thann: Uns war immer klar: Kinder sind die schwächsten und gefährdetsten Verkehrsteilnehmer, die es am meisten zu schützen gilt. Dafür benötigten wir eine Vorbildfigur. Geschaffen wurde die Puppe Helmi vom mittlerweile verstorbenen Arminio Rothstein, der vielen als Clown Habakuk in Erinnerung ist. Helmi ist sympathisch, lustig und klärt einfach und verständlich über Risiken im Straßenverkehr auf.

Alpine Sicherheit, Haushaltsunfälle, Waffenbesitz: Warum beschäftigt sich das KFV damit?

Thann: In den 60 Jahren unseres Bestehens haben wir erkannt, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis des Menschen in allen Lebensbereichen ist. Die Bandbreite an Sportarten, mit hohem Unfallrisiko, ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen, ebenso das Bedürfnis der Bevölkerung im Bereich Kriminalprävention. Hier gilt es, mit klaren Präventionsstrategien die Weichen für eine sichere Zukunft der Bevölkerung zu stellen.