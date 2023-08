Zu viel Bildschirmzeit bringt Kindern Sehschäden und Haltungsprobleme

81 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen nutzen täglich das Internet – Tendenz steigend. Das zeigen Zahlen einer „Safer Internet Studie“ vom Institut für empirische Sozialforschung aus dem Jahr 2020, die in einer Pressekonferenz der Bundesinnung der Augen- und Kontaktlinsenoptiker präsentiert wurde. Der erste Kontakt mit digitalen Medien erfolgt meist durch das Ansehen von Fotos oder Videos der Familie. „Es fehlt oft auch an der digitalen Grundbildung bei Eltern“, sagt die digitale Medienexpertin und „Safer Internet“-Trainerin Marietheres van Veen. Die erste Altersgruppe, welche bereits in der Schule den Umgang mit digitalen Medien lernt, sind die 15- bis 16-Jährigen.

Eine Studie der Stiftung Lesen zeigt außerdem, dass Bücher bei Eltern als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden und zum Vorlesen häufig Handys genutzt werden. Van Veen empfiehlt einen bewussten Umgang mit den neuen Medien: „Die Eltern sollten ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und die Bildschirmzeit bei sich selbst und auch bei ihren Kindern regulieren.“

Zehn Prozent der Kinder zwischen drei und 16 Jahren sind bereits kurzsichtig

Eine Folge der hohen Bildschirmzeit von Kindern ist der Anstieg an Kurzsichtigkeit. Die Prävalenz bei Kindern zwischen drei und 16 Jahren liegt bereits bei 10 Prozent, zeigt die DOZ-Report-Studie 2023. „Ein zu kurzer Leseabstand und zu lange Bildschirmzeiten können bei Kindern einen negativen Einfluss auf das Augenlängenwachstum nehmen. Es begünstigt die Entwicklung von Myopie, also das übermäßige Augenwachstum, und erhöht das Risiko von Folgeerkrankungen im Erwachsenenalter, wie zum Beispiel Netzhautablösung und Makuladegeneration“, sagt der Bundesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker und Optometristen Markus Gschweidl.

Es gibt unterschiedliche Maßnahmen bei einer Myopie, wie zum Beispiel spezielle Atropin-Augentropfen, spezielle Kontaktlinsen und Brillengläser, welche alle das Längenwachstum und damit die Kurzsichtigkeit eindämmen sollen. Darüber hinaus können Eltern mit einfachen und trotzdem wirksamen Maßnahmen einer Entstehung von Kurzsichtigkeit bei ihren Kindern entgegenwirken. Laut Gschweidl zählen dazu etwa ein Aufenthalt im Freien von mindestens zwei Stunden am Tag bei Tageslicht. Zusätzlich sollten bei der Naharbeit am Bildschirm immer wieder Pausen eingelegt und der Blick in die Ferne gerichtet werden.

Ab dem dritten Lebensjahr sollte man alle sechs Monate zum Augenarzt gehen, empfiehlt der Augenoptikermeister. Außerdem sollen Eltern darauf achten, wie sich ihr Kind verhält. „Die Bevölkerung muss bei diesem Thema sensibilisiert werden, eine regelmäßige Kontrolle beim Arzt oder Optiker durchgeführt und, wenn nötig, rechtzeitig Maßnahmen gesetzt werden“, sagt er abschließend.

Peter Weese, Markus Gschweidl, Marietheres van Veen Foto: © APA/Ludwig Schedl

Hohe Bildschirmzeit erhöht Risiko für Kopf- und Nackenschmerzen bei Kindern

Zu den körperlichen Risikofaktoren von zu langer Bildschirmzeit im Sitzen zählen laut dem Physiotherapeuten Peter Weese zum Beispiel Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Probleme der Lendenwirbelsäule und manchmal auch Schwindel. Eine Studie von Helle K. Falkenberg et al. (2020) besagt, dass das Risiko für Kopf- und Nackenschmerzen bei gesunden Kindern mit guter Sehkraft durch die Total-Screen-Time und die zu kurze Distanz zwischen Kopf und Bildschirm erhöht wird.

Die WHO empfiehlt daher täglich 60 Minuten Bewegung für Kinder und zusätzlich drei Mal pro Woche für je 60 Minuten Bewegung bei mittlerer bis höherer Intensität. Weese selbst hält das immer noch für zu wenig. Als Prophylaxe eignen sich Krafttraining (empfohlen ab zehn Jahren) und klassische Übungen wie Liegestütze, Plank, Seilziehen, Schubkarre oder Klimmzüge.

„Im Endeffekt können Eltern aufgrund ihres eigenen Verhaltens ihre Kinder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien erziehen. Eine bewusste Regulierung des Handy- und Tabletkonsums, ausreichend Aufenthalt im Freien bei Tageslicht und regelmäßige Kontrollen können möglichen Risikofaktoren entgegensteuern“, lautet das Resümee.