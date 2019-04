Bilder in leuchtenden Farben, starke Gelb-, Orange- und Rottöne, ein intensives Blau oder vibrierendes Grün – die Werke von Christa Hameseder sprühen geradezu vor Lebensfreude. Diese Bilder wurden nun im Rahmen einer Vernissage in Hollabrunn zugunsten der Kinderburg Rappottenstein verkauft. Gleichzeitig fand auch die Premiere des Songs „An manchen Tagen geht die Sonne wieder auf“, der eigens von Thomas Strobl für die Kinderburg Rappottenstein komponiert wurde, statt.

„Mit ihrem Engagement ist Christa Hameseder beispielgebend“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Sie ist bereits seit 2012 als unsere Kinderburg-Botschafterin im wahrsten Sinne des Wortes im Einsatz.“ Als Ehrengast konnten Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und seine Gattin Sissi Pröll, Präsidentin des Vereins „Hilfe im eigenen Land“ bei der Vernissage begrüßt werden.

Kinderburg Rappottenstein und das Rote Kreuz NÖ

In Zusammenarbeit mit der Familie Abensperg und Traun schuf das Rote Kreuz Niederösterreich auf der Burg Rappottenstein ein Erholungsangebot und einen Ort für Trauerarbeit im idyllischen Waldviertler Hochland. Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern oder Eltern und Familien, die einen Todesfall in ihrer Familie verarbeiten, können bei einem begleiteten und betreuten Erholungsaufenthalt in dieser belasteten Zeit Kraft und Energie für den weiteren Weg schöpfen.

Die Kinderburg Rappottenstein finanziert sich ausschließlich durch Sponsorings, Geld- und Sachspenden von Kleinspenden und Paten. Jeder Besucher der mittelalterlichen Burg unterstützt die Kinderburg Rappottenstein durch den Kauf eines Tickets mit 1 Euro.