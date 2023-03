Kinder: Alle fünf Minuten ein Unfall

Werbung

Alle fünf Minuten verunfallt in Österreich ein Kind, das besagt die Bilanz einer in der Vorwoche vom KFV präsentierten Auswertung zum Unfallgeschehen von Kindern.

Rund 109.700 Kinder wurden im Vorjahr durch Unfälle verletzt, 22 davon starben.

Johanna Trauner-Karner, KFV. Foto: KFV/ APA, Krisztian Juhasz

75 Prozent der Unfälle passieren im Haushalt, sagt Johanna Trauner-Karner, Leiterin der Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. Ein Großteil davon sind Stürze.

Haushalt. Besonders gefährlich sind Fensterstürze – und die werden in der warmen Jahreszeit wieder zunehmen, prognostiziert das KFV. Seit der Coronapandemie gebe es ein zusätzliches Phänomen, sagt Trauner-Karner: Viele Kinder stürzen aus dem Bett, „das hat von der Häufigkeit die Wickeltisch-Unfälle fast abgelöst“.

Grundsätzlich sind von Unfällen im Haushalt kleinere Kinder betroffen. Je älter und mobiler Kinder werden, desto eher verunglücken sie bei Freizeitunfällen oder im Verkehr.

Freizeit. Weit oben auf der Unfall-Skala rangieren die Ertrinkungsunfälle. Das hänge nicht nur mit der Unaufmerksamkeit von Eltern oder Aufsichtspersonen zusammen. Es gebe schlicht zu wenige Möglichkeiten, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Auch die Wasserrettung NÖ macht auf dieses Problem immer wieder aufmerksam.

Verkehr. Die meisten Verkehrsunfälle passieren beim Rad- oder Scooterfahren. Trauner sagt, dass besonders die hohen Geschwindigkeiten gefährlich sind. „Bei einem Tempo zwischen 30 und 50 km/h geht es schon darum, ob das Kind bei einem Sturz überleben kann.“ Enorm wichtig daher: ein Fahrradhelm!

Wenig Rücksichtnahme auf Kinder im Verkehr

Ein Helm, sagt Trauner-Karner, sollte aber keinesfalls am Spielplatz getragen werden: Hier bestehe die Gefahr, dass Kinder sich strangulieren.

Die Anzahl der verunglückten Kinder im Straßenverkehr sei besorgniserregend. Die Zahl der getöteten Kinder – nicht alle, aber die meisten sterben im Straßenverkehr – lag im Jahr der traurigen Rekorde 2019 bei 29. Für das aktuelle Jahr wird erneut ein hoher Wert befürchtet. Ein Grund dafür sei auch die zunehmende Mobilisierung mit Scooter und Fahrrad, erläutert Trauner-Karner. Gepaart mit wenig Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der kleineren Verkehrsteilnehmer. „Es muss viel mehr darauf geachtet werden, dass Kinder besser gesehen werden. Das betrifft zum Beispiel die Vegetation: dass bei Übergängen Büsche so weit gestutzt werden, dass man auch Kinder sehen kann. Oder Autos, die zu knapp bei Fußgängerübergängen parken.“

Irland führend bei Kindersicherheit

Im EU-Vergleich rangiert Österreich bei der Kindersicherheit auf Rang 10. Gemessen wird dabei die Anzahl der tödlich verletzten Kinder auf eine Million Einwohner. Irland ist bei der Kindersicherheit führend – aber was machen die Iren besser? „Sie haben einen Aktionsplan, der klar strukturiert ist und nach dem bestimmte Maßnahmen abgearbeitet werden“, sagt Trauner-Karner. So sind in Irland Feuermelder in Kinderzimmern vorgeschrieben, auch ist die Sicherung von Fenstern in den Bauvorschriften verankert. Oder niederschwellige Angebote wie Schwimmkurse. „So einen Aktionsplan gibt es in Österreich leider nicht, aber wir würden uns das bundesweit wünschen“, betont Trauner-Karner.