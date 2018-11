Bis zum 19. Februar 2018 war das Leben der Familie M.* aus dem Mostviertel ein ganz normales. Vater und Mutter berufstätig, das Haus selbst gebaut, die Kinder Sebastian (13) und Anna (5) mit vielen Freunden. An jenem Februartag bekam Frau M. einen Anruf von einer befreundeten Mutter: Anna habe ihrer Tochter erzählt, dass sie missbraucht werde. Der beste Freund ihres Bruders Sebastian mache Sachen mit ihr, die sie nicht wolle, hatte Anna erzählt.

Die Fakten, die dann ans Tageslicht kamen, brachten die Welt der Familie M. ins Schwanken: Zwischen Jänner und Dezember 2017 hatte der 13-jährige Bursch die Fünfjährige missbraucht. Immer dann, wenn er Sebastian besuchte. „Er macht Sachen, die mag ich nicht, aber er schenkt mir dann was“, sollte Anna später darüber erzählen.

„Der Vater des Burschen hat uns angerufen und sich entschuldigt. Die Mutter hat das bis heute nicht getan. Sie hat sogar behauptet, wenn Anna nicht immer in Unterhosen herumlaufen würde, dann wäre das nicht passiert“, erzählt Annas Mutter. Und sie ist wie auch Annas Vater immer noch fassungslos. Über vieles, was damals passiert ist. Etwa, dass nach der Anzeige bei der Polizei niemand so richtig wusste, wie es nun weitergehen soll. „Wir sind offenbar ein komplizierter Fall“, sagt Annas Mutter, „denn der Täter war mit 13 Jahren ja strafunmündig.“ Er hatte bei der Polizei zwar alles zugegeben, aber die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Burschen im März eingestellt.

„Man hat mir gesagt, dass ich als Mutter versagt habe.“ Die Mutter der missbrauchten Anna über ihre Erfahrungen mit dem Jugendamt.

Rechtlich bliebe der Familie nur mehr der Weg über eine Zivilklage. Dafür muss allerdings ein seelischer Schaden nachgewiesen werden, der einer schweren Körperverletzung gleichkommt. Für Anna und ihre Familie würde das bedeuten, dass für die erforderlichen Gutachten wieder Arzttermine absolviert werden müssten, die Geschichte wieder und wieder erzählt werden müsste. Eine Belastung, die die Familie sich und Anna nicht mehr antun will. Denn seit Februar mussten sie einen wahren Termin-Marathon absolvieren: Einvernahmen bei der Polizei, Besuche beim Psychiater, Diagnose- und Gutachter-Termine bei Ärzten und vieles mehr. Rund 30 Termine, die Protokolle und Bestätigungen davon füllen einen Ordner.

Unmittelbar nachdem der Missbrauch aufgeflogen war, kontaktierte Annas Mutter in ihrer Not einen ihr bekannten Kinderpsychiater, der sich sofort der Sache annahm. Er verständigte das Jugendamt und die Kinderschutzorganisation „Die Möwe“. Mitarbeiterinnen der Möwe sprachen mit Anna und ihren Eltern, begleiteten sie zur Polizei. „Das war super, dass die dabei waren“, sagt Annas Mutter heute. Weniger erfreulich gestaltete sich die Begegnung mit dem Jugendamt. „Man hat mir gesagt, dass ich als Mutter versagt habe. Mein Mann und ich wurden gefragt, ob wir unsere Tochter nicht schreien gehört hätten, als die Taten passiert sind.“ Das Schlimmste aber war der Verdacht, der eigene Bruder könnte die Tochter missbraucht haben. „Das Jugendamt hat uns sogar gedroht, die Kinder getrennt unterzubringen“, sagt Annas Vater.

Warum Annas Eltern mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen, ist, weil sie anderen betroffenen Eltern Mut machen wollen: „Verlieren Sie nicht den Mut und schenken Sie ihrem Kind Gehör, nehmen Sie es ernst“, sagt Annas Mutter. Sie und ihr Mann haben sich oft gefragt, was sie übersehen haben. Und erinnern sich im Nachhinein an eine seltsame Reaktion da, einen komischen Blick dort – aber nichts, was für sich allein genommen inneren Alarm auslösen hätte müssen.

„Selbsthilfegruppen gibt es leider nicht“

Annas Eltern verstehen auch nicht, warum es keine Familientherapie für sie gibt. „Wir sind ja alle betroffen. Anna, der es passiert ist. Unser Sohn, der seinen besten Freund verloren hat. Und wir.“ Die Wut und die Hilflosigkeit, die immer wieder aufkamen, haben das Ehepaar M. fast in die Scheidung getrieben, geben sie heute offen zu. Aber die Beziehung hat gehalten. Anna ist ein aufgewecktes Kind, geht mittlerweile zur Schule. Wer sie sieht, würde nicht vermuten, dass ihr derart Schlimmes passiert ist.

Was Annas Eltern vermisst haben? „Eine Stelle, die einen bei der Hand nimmt und sagt, was jetzt alles passieren muss. Wir waren völlig alleine gelassen.“ Auch würde ihnen eine Selbsthilfegruppe helfen, um das Erlebte aufzuarbeiten.

Im Ort wissen alle Bescheid. „Aber von zweitausend Einwohnern haben mich nur zwei darauf angesprochen“, sagt Annas Mutter.

* Alle Namen geändert.