Es ist ein von außen unscheinbares Haus in St. Pölten – Öffentlichkeit will das Krisenzentrum „Die Brücke St. Pölten“ nämlich, so gut es geht, vermeiden. Das Innere betritt man mit gemischten Gefühlen. Was erwartet einen? Wie geht es den Kindern? Drei Doppel- und zwei Einzelzimmer gibt es hier, alle nach Reisezielen oder -orten benannt: New York, Beach oder Safari heißt es an den Türen. Am Ende des Gangs, der den Wohntrakt verbindet, befindet sich die Küche. Hier wird gegessen, jedes Kind hat seine eigene Naschbox. „Mit einem regulierten Zugriff, wie in der Familie“, schmunzelt Peter Ellinger, der Leiter der „Brücke St. Pölten“.

Apropos Familie: Die Kinder sind hier, weil es in ihrer Ursprungsfamilie Probleme gibt – eine Krise eben. Eine solche Krise kann ganz unterschiedlich aussehen: Suchtprobleme der Eltern, Gewalt in der Familie, Missbrauch, psychiatrische Erkrankungen der Eltern, finanzielle Probleme, Überforderung. „Alles, was Sie sich an Problemen vorstellen können, gibt es auch“, sagt Peter Ellinger. „Es ist aber selten nur ein Problem“, weiß Sabine Sommerer, Direktorin des NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Schauboden, zu dem die „Brücke“ gehört.

„Oft kommen die Eltern mit einem Reparaturauftrag zu uns und sagen, das Kind ist so furchtbar, das ist nicht zum Aushalten.“ Peter Ellinger, Leiter „Die Brücke“ St. Pölten

Obwohl einen das Wort Krisenzentrum sofort an akute Krisen denken lässt, sind nur wenige Unterbringungen sogenannte „Gefahr im Verzug“-Maßnahmen, wo also das Kindeswohl in der Familie nicht mehr gewährleistet ist. In den anderen Fällen gibt es Überforderung in der Familie, die aber das Wohl des Kindes nicht unmittelbar gefährdet. Daher kommen die meisten Kinder am Tag an. Und in der Regel auf Anordnung von Sozialarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Kinder, die hierher kommen, sind zwischen sechs und 15 Jahre alt. Normalerweise bleiben sie nicht länger als drei Monate. „So kurz wie möglich, so lange wie nötig“, sagt Sommerer. Lang genug, um Entlastung für das betroffene Familiensystem zu bringen. Kurz genug, damit die Kinder keine zu intensiven Erinnerungen an das Krisenzentrum bilden. „Die Zeit im Krisenzentrum soll nur eine kleine Kerbe im Lebenslauf sein“, sagt Ellinger. „Es ist eine Gratwanderung zwischen Beziehung anbieten und keine langfristige Anbindung der Kinder.“

Anita Kiefer Sabine Sommerer und Peter Ellinger im Gespräch in den Räumlichkeiten der „Brücke“ St. Pölten.

Der Alltag der Kinder soll während ihres Aufenthalts in der „Brücke“ so geregelt wie möglich ablaufen. Sie gehen zur Schule – auch wenn das häufig nicht die Ursprungsschule ist, weil die Brücke zu weit vom Wohnort des Kindes entfernt liegt –, kommen zu Mittag heim. Dann gibt es Lernzeit. Am Nachmittag gibt es Ausflüge mit den Betreuern. Es arbeiten immer mindestens zwei Personen aus dem Team von Sozialpädagogen und einem Sozialarbeiter mit den Kindern, außerdem fallweise Psychologen. Nach dem Abendessen wird etwa gespielt oder mit den Eltern telefoniert. Samstag ist Ausflugstag, Sonntag Besuchstag. Je nach Vereinbarung gibt es begleitete Besuche der Eltern, wo jemand aus dem Brücke-Team anwesend ist, oder Besuche ohne Begleitung.

Natürlich gibt es auch schwierige Situationen im Alltag in der Brücke – ein Kind wird laut beispielsweise. Die Maßnahmen in solchen Fällen sind individuell. „Grundsätzlich sollen alle Bewohner geschützt werden“, sagt Peter Ellinger. „Dann kümmert sich einer von uns um das Kind, das die Zuwendung braucht, und jemand anderer um den Rest der Gruppe.“ Dass es zu Eskalationen kommt, ist keine Überraschung, ergänzt Sommerer: „Die Kinder kommen aus belasteten Situationen und sind daher belastet.“

Einsicht der Eltern fehlt in manchen Fällen

In 50 Prozent der Fälle gelingt eine Rückkehr der Kinder in die Familie – was auch das erklärte Ziel einer Unterbringung im Krisenzentrum ist. Es soll immer mit dem gelindesten Mittel gearbeitet werden, betont Sabine Sommerer – das kann in vielen Fällen auch ambulante Unterstützung der Familien in ihren eigenen vier Wänden sein. Deshalb wird nach der Aufnahme der Kinder auch ein klares Ziel formuliert, wo es für das Kind hingehen soll – und was das Familiensystem braucht, um das Kind auf dem Weg dorthin unterstützen zu können.

Dazu braucht es auch die Einsicht der Eltern, die manchmal fehlt: „Oft kommen die Eltern mit einem Reparaturauftrag zu uns“, sagt Peter Ellinger, „und sagen, das Kind ist so furchtbar, das ist nicht zum Aushalten. In den aller-allermeisten Fällen ist aber das Kind nur das Symptom der Probleme in der Familie.“

Die Zeit vor Weihnachten ist übrigens nicht die Zeit, in der es mehr Anfragen um einen Platz im Krisenzentrum gibt. Es ist eher die Zeit danach, im Jänner – wenn das Weihnachtsfest die hohen Erwartungen nicht erfüllt hat und die Probleme in den Familien noch immer da sind, weiß Peter Ellinger.