Ingrid Ochsenbauer ist sauer: Immer wieder halten Unbekannte bei ihren Feldern und klauen Feldfrüchte. „Heuer ist es besonders stark. Weil wegen Corona viele Urlauber in Österreich unterwegs sind, halten auch bei meinen Feldern verstärkt Leute und bedienen sich einfach.“

Die 52-Jährige betreut in Haiden vier Hektar. Eine Hälfte davon ist Mais, die andere Mohn. Besonders ärgerlich: „Oft reißen die Leute Mohn aus, obwohl er noch nicht zeitig ist. Damit können sie nichts anfangen.“

„Da geht es um fehlenden Respekt“

Vor kurzem war sie selbst mit Feldarbeiten beschäftigt. Dabei sah sie in Entfernung Unbekannte, die Maiskolben abrissen. „Bis wir dort waren, sind die schon längst wieder gefahren“, sagt sie. Obwohl das Problem seit Jahren besteht, hätte die Dreistigkeit der Passanten in den letzten Jahren Überhand genommen: „Viele sagen dann, dass das einen als Bauer nicht umbringt. Da geht es aber um fehlenden Respekt vor dem fremden Eigentum“, ärgert sich Ochsenbauer.

Kein Kavaliersdelikt

Für die Haidenerin ist der Diebstahl kein Kavaliersdelikt. „Ja, früher hat man als Mutprobe Kirschen vom Nachbarn stibitzt. Das ist aber etwas ganz anderes.“

Mittlerweile seien bei ihr vor der Haustür ganze Flecken leergepflückt sowie Pflanzen meterweise abgetreten.

Der Griff in Nachbars Garten ist nicht nur ärgerlich für die Landwirte, sondern kann mitunter gefährlich sein: „Leute bleiben immer wieder mit ihrem Auto abrupt stehen, ohne Blinker. Die Fahrzeuge stehen zur Hälfte am Bankett, zur anderen Hälfte auf der Straße“, schildert Ochsenbauer. Zwei entgegenkommende Lkw hätten dann Probleme, rechtzeitig abzubremsen und an den Fahrzeugen vorbeizufahren.

Rechtlich drohen auch bei Felddiebstahl Konsequenzen nach dem Strafgesetzbuch, heißt es auf NÖN-Nachfrage seitens des Kremser Landesgerichtes. Die Bauern können Diebstähle also anzeigen. Oft werden solche Fälle aber mit einer Diversion geregelt, zu einer Verhandlung komme es sehr selten.

Hundefäkalien in Feldern sind ein Problem

Ein weit verbreitetes Problem dürften solche Delikte im Bezirk Zwettl aber nicht sein, erklärt Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp: „Ich höre das Problem zum ersten Mal.“ Schlimmer sei es laut Hipp, wenn Spaziergänger durch die Wiesen der Bauern trampeln und Hundstrümmerl dort liegen lassen. „Da geht es letztlich um die Gesundheit der Rinder. Fäkalien führen zu Krankheiten“, sagt er.

Einzäunen oder Hinweistafeln kann und möchte Ochsenbauer nicht anbringen. Sie fragt: „Wie weit geht das noch alles? Reagieren wir in Holland bei den Tulpenfeldern genau so?“