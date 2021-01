Ines Berger (54) aus Mödling arbeitet seit 32 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, davon war sie 20 Jahre als Lehrerin für Mathematik, Latein, Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung tätig. Als Eltern- und Familientherapeutin geht es ihr vor allem darum Eltern zu ermutigen, alte Erziehungsmuster loszulassen und neue Wege zu gehen. Mit der NÖN hat sie über Wege zu einer guten Eltern-Kind-Beziehung während der Covid19-Pandemie gesprochen.

NÖN: Wie können Eltern und ihre Kinder in der Pandemie-Situation miteinander umgehen?

Ines Berger: Eine Grundlage für eine stabile Eltern-Kind-Beziehung ist, wenn die Kinder alles fragen und sagen dürfen und die Eltern ehrlich sind. Kinder spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Wenn die Eltern sich Sorgen machen, aber sagen, dass alles okay ist, dann entscheiden sich Kinder oft, das zu glauben, was sie hören. Sie lernen so, dass sie ihrem Gefühl nicht vertrauen können und das schadet der Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls. Deshalb braucht es ein Innehalten. Man muss sich in der Familie fragen: Wie geht es uns wirklich? Wenn man sich mit dem Reden schwertut, kann man seine Gefühle auch aufschreiben. Eltern können ruhig sagen, dass sie sich Sorgen um den Job machen und die Kinder erzählen ihre Sorgen. Wenn Gefühle einen Raum bekommen, dann können sie sich verändern. Es erleichtert ungemein, wenn über das, was da ist, auch gesprochen werden darf. Das sollte man aber immer zeitlich eingrenzen, damit der Fokus nicht nur am Negativen liegt. Und dann werden gemeinsam Lösungen gesucht.

Was sind Beispiele für solche gemeinsamen Lösungen?

Man kann sich gemeinsam überlegen, wie die Familie den Alltag strukturieren will, etwa gemeinsame Zeiten zum Essen, Spielen und Reden einplanen. Dabei sollte man auch berücksichtigen, was sich jedes Familienmitglied wünscht. Das Thema Schule sollte am Esstisch beispielsweise vermieden werden, denn sonst ist die Gefahr groß, dass Jugendliche nicht mit den Eltern essen wollen, wenn sie das Gefühl haben, kontrolliert zu werden.

Dann kann man sich auch überlegen, was den einzelnen Familienmitgliedern Freude macht. Wenn man in einer Notsituation ist, fällt einem meistens nichts ein. Deshalb ist es gut im Vorhinein zu planen. Eine Idee für den Lockdown ist, eine „Uns-zur-Freude-Liste“ mit der Familie zu machen. Jeder sammelt Ideen und schreibt auf, was ihm oder ihr Freude macht. Wenn es jemandem schlecht geht, kann man auf der Liste nachschauen, was man tun kann. Eine weitere Möglichkeit ist gemeinsam Neues auszuprobieren, zum Beispiel indem man Online-Angebote nutzt – einzeln oder gemeinsam mit den Kindern Neues ausprobieren. Man kann zum Beispiel eine neue Sprache oder ein Instrument lernen, oder Yoga machen.

Vor allem Jugendliche wollen sich von ihren Eltern abgrenzen. Im Lockdown ist das schwer. Woran sollten Eltern im Umgang mit Pubertierenden denken?

Eltern- und Familienberaterin Ines Berger Marek

Gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, ihnen nichts vorzuschreiben, sondern gemeinsam Lösungen zu finden und sie aktiv nach Ideen zu fragen. Stichwort: Was brauchst du und wie schaffen wir das gemeinsam? Ständiges „Keppeln“ wie „Warum lernst du nicht und sitzt schon wieder vorm PC?“ bringt nichts. Gerade in einer Zeit, die so neu und verrückt ist, hilft es nicht das Gleiche zu tun, das vorher meist schon nicht funktioniert hat. Da ist es sinnvoller, sich im Vorfeld gemeinsam Strategien zu überlegen und zwar auf Augenhöhe. Man sollte das Kind fragen: „Wie soll ich meinen Unmut ausdrücken ohne zu schimpfen, wenn du dich nicht an Vereinbarungen hältst? Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du um eigenverantwortlich lernen zu können?“ Jede Familie braucht Vereinbarungen. Wenn Jugendliche aber selber am Aufstellen der Regeln beteiligt sind, können sie sich eher daran halten. Das ist anstrengend und hat Konfliktpotenzial. Aber Kinder müssen auch mit Frust umgehen lernen und auch Eltern dürfen lernen den Frust ihrer Kinder auszuhalten.

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass Eltern lernen, für sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzustehen. Wir haben die Tendenz zu reden, zu schimpfen, zu drohen und uns dann selbst an unsere eigenen Aussagen nicht zu halten. Zum Beispiel sagen wir: „Ich räume nicht mehr für dich auf“ und tun es dann doch. Jugendliche nehmen die Eltern dann nicht ernst, weil sie wissen, sie halten es nicht durch. Eltern dürfen aushalten lernen, wenn das Zimmer der Jugendlichen unordentlich ist. Sollte der „Selbstaufräum-Impuls“ der Eltern zu stark werden, dann braucht es eine alternative Handlung, zum Beispiel die Zimmertüre schließen und ein gutes Buch lesen gehen.

Eltern, vor allem Mütter sind mehrfach belastet. Was hilft gegen die Überforderung?

Viele Eltern schämen sich zuzugeben, dass sie an ihre Grenzen stoßen, aber es ist vor allem jetzt völlig in Ordnung überfordert zu sein. Eltern geben täglich ihr Bestes. Wir sind in einer nie dagewesenen Situation. Es hilft, darüber zu reden und festzustellen, dass man nicht alleine ist. Es geht fast allen so und man darf sich auch Hilfe von außen holen. Vor allem Frauen sind belastet und da ist es wichtig, dem Partner und den Kindern klar zu sagen, was man braucht und was man sich wünscht. Auch hier ist der Schlüssel offen miteinander zu reden.

Auch auf die eigenen Grenzen zu achten und sich Auszeiten zu nehmen ist für Eltern ganz wichtig. Kinder verstehen das (abhängig vom Alter), wenn Eltern klarmachen, dass sie zu bestimmten Zeiten nicht zur Verfügung stehen. Damit lebt man auch den Kindern vor, dass es wichtig ist, gut auf sich selbst zu achten und nicht über die eigenen Grenzen zu gehen. Gerade jetzt ist es kontraproduktiv, noch mehr Druck auf die Kinder und sich selbst auszuüben.

Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Die Angst als Eltern Fehler zu machen ist gerade jetzt in Zeiten der Verunsicherung groß. Was kann man dagegen tun?

Eltern wissen nicht automatisch, was das Beste für ihr Kind ist. Kinder müssen das selbst herausfinden dürfen und wir können sie nur dabei begleiten. Für eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung braucht es aber auch Wissen zum Beispiel aus der Entwicklungspsychologie oder der Gehirn- und Resilienzforschung, das wir uns aneignen sollten, um zu verstehen, warum manche unser „Erziehungsmittel“ nichts bringen und unsere Kinder oft nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen.

Wir dürfen auch lernen, geduldig mit uns selbst zu sein. Fehler sind im Zusammenleben mit unseren Kindern unvermeidlich. Wir alle sind mit unseren Kindern das erste Mal in einer solchen Situation. Es fehlt uns an Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen könnten. Daher dürfen wir gemeinsam mit unseren Kindern Neues ausprobieren, Erfahrungen („Fehler“) machen und an ihnen wachsen. Als Eltern sollten wir darauf vertrauen lernen, dass unser Kind immer sein Bestes tut, mit allen Fehlern, die am Weg zum Erwachsenwerden dazu gehören.