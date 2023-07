Kein Kinder-Recht auf Klimaschutz? VfGH weist Antrag zurück

Ein Antrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) von zwölf Kindern und Jugendlichen, die ihre Rechte durch fehlende Maßnahmen für den Klimaschutz gefährdet sehen, ist aus formalen Gründen zurückgewiesen worden. Die Verfassungsrichter stellten nun fest, dass nicht alle Teile - des von Experten als zahnlos kritisierten - Klimaschutzgesetzes angefochten wurden, die jedoch untrennbar zusammenhängen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Der Antrag sei zu eng gefasst gewesen.

Die St. Pöltner Rechtsanwältin Michaela Krömer hatte den Antrag beim VfGH eingebracht, nun wurde er aus formalen Gründen zurückgewiesen. Foto: Mitja Kobal

Eine solche Aufhebung würde die von den Antragstellern behauptete Verfassungswidrigkeit nicht beseitigen, teilte der VfGH mit. Der Verfassungsgerichtshof dürfe einer Norm durch Aufhebung bloßer Teile auch keinen völlig veränderten Inhalt verleihen. Eine Aufhebung des Klimaschutzgesetzes im angefochtenen, zu engen Umfang hätte unter anderem zur Folge, dass der Bund nicht nur für die Führung von Verhandlungen über Klimaschutzmaßnahmen, sondern für diese Maßnahmen insgesamt verantwortlich wäre. Der VfGH könne dem Gesetzgeber einen solchen Gesetzesinhalt nicht unterstellen.

Anwältin Michaela Krömer: „Der VfGH hat es sich leicht gemacht“

„Der VfGH hat es sich hier leicht gemacht und sich in dieser brisanten Grundrechtsfrage auf formale Gründe berufen. Er hat sehr pauschal geurteilt“, reagiert Rechtsanwältin Michaela Krömer auf den Entscheid. „Immer, wenn der VfGH nicht inhaltlich entscheiden will, zieht er sich auf formale Gründe wie ,zu eng gefasst‘ oder ,zu weit gefasst‘ zurück.“

Dass der VfGH sich nicht inhaltlich geäußert hat, verwundert Krömer, „ich möchte diesen inhaltlichen Diskurs haben“, sagt sie.„Uns ist es darum gegangen, dass das Gesetz festschreibt, dass mit Ablauf 2020 keine neuen Klimaschutzziele zu setzen sind. Wir haben nicht das ganze Klimaschutzgesetz angegriffen, denn dann hätte es sein können, dass es gar kein Klimaschutzgesetz mehr gibt. Und dann wären die Kinder noch schlechter dagestanden. Ich kann also nur Teile herausgreifen.“Die Kinder hätten keine sinnvolle Beschwerdemöglichkeit und ihre Rechte seien durch dieses Gesetz nicht geschützt, argumentiert Krömer. „Aber Kinder haben ein Recht auf Schutz und das muss auch für die Folgen der Klimakrise gelten.“

„Es wird auf jeden Fall ein neues Verfahren geben“

Wie es nun weitergeht? „Es wird auf jeden Fall ein neues Verfahren geben“, sagt Krömer, die sich nicht geschlagen geben will.

Die Kinder und Jugendlichen, in deren Namen Krömer den Antrag eingebracht hat, sind zwischen 2006 und 2015 geboren. Sie hatten laut VfGH kritisiert, dass das Klimaschutzgesetz lediglich eine Pflicht enthalte, über Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen zu verhandeln - aber keine Verpflichtung, Ergebnisse zu erzielen. Dadurch habe der Gesetzgeber aus Sicht der Antragsteller seine Pflicht verletzt, für den Schutz der verfassungsrechtlich verankerten Kinderrechte zu sorgen. Es gebe keinen Schutz der Kinder vor schwerwiegenden Beeinträchtigungen durch den Klimawandel, zudem werde beim Klimaschutz nicht auf eine im Zeitverlauf und über die Generationen hinweg gerechte Lastenverteilung Bedacht genommen, hatte es in dem Antrag geheißen.

Altes Klimaschutzgesetz mit Ende 2020 ausgelaufen

Die alte Regelung des Klimaschutzgesetzes lief am 31. Dezember 2020 aus, seither sind hierzulande keine gesetzlichen Treibhausgas-Reduktionszielwerte mehr vorgegeben. Festlegen wollte man darin, die Republik bis 2040 klimaneutral zu gestalten, mit für Bund und Länder verbindlichen Emissionshöchstwerten für jedes Jahr. Bis 2030 sollte der Nettoausstoß halbiert werden, zehn Jahre später wollte man bei netto Null anlangen. Es geht um Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude und Abfall, aber auch Teile der Energieerzeugung, die nicht unter das EU-Emissionshandelssystem fallen.

Neuer Gesetzesentwurf lässt auf sich warten

Mit den Regelungen wolle man drohende Strafzahlungen vermeiden, hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wiederholt argumentiert und von bis zu neun Milliarden Euro bis 2030 gesprochen. Seither sieht die Ministerin ihr Gesetz regelmäßig "auf sehr gutem Weg", konnte aber noch immer keinen mit dem Regierungspartner akkordierten Begutachtungsentwurf vorlegen. Die ÖVP betont, dass das Gesetz nicht oberste Priorität genieße und man Klimaneutralität auch anders erreichen könne.

Mit Fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen würde Österreich die EU-Klimaziele für 2030 klar verfehlen, kritisierte etwa Greenpeace den jüngsten Umweltbundesamt-Bericht.

Enttäuschung bei „Fridays For Future“

"Fridays For Future" zeigten sich enttäuscht von der Entscheidung des VfGH. Inhaltlich ändere es nichts an der Tatsache, dass das bisherige Klimaschutzgesetz "eine Katastrophe" ist, so die Gruppe. "Das Urteil führt uns vor Augen, dass wir keine Möglichkeit haben, uns vor Gericht über die Zerstörung unserer Zukunft zu beschweren", erklärte Daniel Shams von FFF. Die Organisation wolle weiter für besseren Klimaschutz kämpfen.