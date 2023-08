Das Potenzial für heftige Unwetter steigt in Niederösterreich

Die Bilder der vergangenen Wochen waren erschreckend: Verheerende Waldbrände auf griechischen Ferieninseln, reißende Wassermassen und Überschwemmungen im Süden Österreichs sowie Mango-große Hagelkörner in Italien. Zumindest einige dieser Extremwetterereignisse dürften uns in Zukunft auch in Niederösterreich öfter blühen — wenngleich nicht alle auf den Klimawandel zurückzuführen sind, weiß Klaus Haslinger, der Leiter der Kompetenzeinheit Klimasystem und -folgen von Geosphere Austria.

Weil sich durch die allgemeine Erwärmung die Atmosphäre erhitzt, steigt das Potenzial für große Unwetter, erklärt er. „Durch die höheren Temperaturen kann mehr Wasserdampf in der Atmosphäre gehalten werden. Kommt noch eine entsprechende Wetterlage dazu, werden Unwetter ausgelöst.“ Gleichzeitig wird in den Daten der Geosphere Austria durch den Klimawandel bereits eine Intensivierung von Niederschlägen sichtbar. Es dürfte in Zukunft also öfter kurze, intensive Regengüsse geben. Auf der anderen Seite werden auch Hitzewellen und Trockenperioden wie jene heuer im Juli häufiger.

Klaus Haslinger leitet die Kompetenzeinheit Klimasystem und Klimafolgen bei Geosphere Austria. Foto: ZAMG/Martin Lusser, ZAMG/Martin Lusser

Dass uns in Niederösterreich künftig Waldbrände erwarten, wie sie im Süden Europas — etwa auf der griechischen Ferieninsel Rhodos — in den vergangenen Wochen gewütet haben, denkt Haslinger aber nicht. „Waldbrände wie im mediterranen Raum werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht haben“, sagt der Klimaforscher. Kleinere Wald- und Flurbrände werden, seiner Prognose zufolge, jedoch aufgrund der zunehmend trockenen Sommer auch in Niederösterreich wahrscheinlicher.

Heftige Regenfälle führten zuletzt etwa in Teilen Kärntens zu Überschwemmungen — wie hier in der Gemeinde Poppichl, aufgenommen am Mittwoch, 9. August 2023. Foto: APA/Gerd Eggenberger, GERD EGGENBERGER

Nicht alles ist dem Klimawandel geschuldet

Nichtsdestotrotz ist nicht jedes Extremwetterereignis dem Klimawandel geschuldet, betont der Experte. Die Überschwemmungen in Slowenien sowie im Süden Österreichs waren laut Haslinger etwa keine direkte Folge des Klimawandels. „Diese Wassermassen waren hauptsächlich der ungünstigen Wetterlage geschuldet, aber wahrscheinlich hatte das im Moment sehr warme Mittelmeer eine gewisse Intensivierung zur Folge“, sagt der Forscher. Er betont: „Auch, wenn wir versuchen, den Klimawandel zu verringern, wird es Extremwetterereignisse geben.“

Extremwetterereignisse gab es laut Haslinger auch schon früher. „Man ist aber vulnerabler geworden“, sagt der Klimaforscher. Das erklärt er mit der Bodenversiegelung und der Verbauung. Um das Land vor den Folgen von Starkregen, Muren und Co. zu schützen, können daher auch in der Landnutzung und der Raumordnung Maßnahmen getroffen werden. Ein Beispiel ist für Haslinger die Renaturierung von Flüssen. Gibt man denen wieder mehr Raum, schützt man angrenzende Siedlungsgebiete vor Hochwasser.

Wie man sich selbst und sein Heim vor Extremwetterereignissen wie Starkregen, Stürmen oder Hagel schützen kann, lesen Sie hier.