Der letzte Frost kommt in der Regel Mitte März

Nach einigen wärmeren Tagen in den vergangenen Wochen war es zuletzt wieder spürbar kälter. Aufgrund des Zusammenspiels zwischen der eingeflossenen Kaltluft und den klareren sowie allmählich windschwächeren Nächten gab es sogar wieder Frost - obwohl der letzte nennenswerte Frost im Durchschnitt immer früher im Jahr registriert wird.

Der letzte nennenswerte Frost, also ein Temperatur-Tiefstwert von weniger als minus zwei Grad, wird durchschnittlich zwischen Anfang März (in Linz und Wien) und Anfang April (in Klagenfurt) aufgezeichnet. Doch der Zeitpunkt tritt in einem zunehmend wärmeren Klima immer früher auf. „In den Jahren 1931 bis 1960 passierte dies in den Niederungen im Schnitt gegen Ende März, heutzutage hingegen eher schon Mitte März“, erklärt Manfred Spatzierer, Chef-Meteorologe der österreichischen Unwetterzentrale.

In St. Pölten zum Beispiel wurde der letzte nennenswerte Frost zwischen 1961 und 1990 durchschnittlich am 26. März registriert, im neuen Klimamittel (1991 bis 2020) schon am 16. März. Da die Rekorde in allen Landeshauptstädten aber zwischen Ende April und Mitte Mai liegen, ist nennenswerter Frost Anfang April trotzdem nicht selten. Mit leichtem bis mäßigem Frost ist auch in den kommenden zwei Nächten noch zu rechnen. Dann soll es mit den tiefen Temperaturen vorerst vorbei sein.

Tempo der Veränderungen wesentlich

Der milde Spätwinter hat auch Auswirkungen auf den Beginn der Vegetation: Heuer befinden sich die meisten Pflanzenarten schon in einer sehr fortgeschrittenen phänologischen Phase. Dementsprechend ist die Gefahr für Frostschäden größer. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erwachte die Vegetation erst Ende März bis Anfang April, im neuen Klimamittel tut sie dies im Schnitt schon ein paar Wochen früher, nämlich Mitte März.

Wie schnell diese Änderungen stattfinden, ist ein entscheidender Faktor für die Vegetation und die damit verbundene Frostgefahr. Idealerweise erwacht die Vegetation im Durchschnitt erst deutlich nach dem letzten nennenswerten Frost. „Doch im Zuge des Klimawandels wird die Differenz zwischen dem letzten Tag mit nennenswertem Frost und dem Vegetationsbeginn immer kleiner“, berichtet Spatzierer. Manchmal wird sie sogar umgedreht. Die Gefahr, dass verspätete Wintereinbrüche die Vegetation mit Frost überraschen, nimmt tendenziell zu.

Ab dem Wochenende nimmt die Frost-Gefahr wieder ab. Rund um Ostern ist mit unbeständigem und kaltem Wetter zu rechnen.