Musikschuldirektor im Bezirk Korneuburg nach Vorwürfen entlassen

Die Verantwortlichen der Musikschule haben rasch auf die jüngsten Vorwürfe gegen den Musikschuldirektor reagiert, er wurde noch vor Weihnachten entlassen. „Eine Entscheidung musste schnell gehen“, begründet Obfrau und Leobendorf-Bürgermeisterin Magdalena Batoha die Vorgangsweise.

Wie die NÖN bereits im September 2021 berichtete, haben ehemalige Lehrer dem Schulleiter Mobbing und sexuelle Belästigung vorgeworfen:

Diverse Anschuldigungen Vorwürfe gegen weitere Musikschuldirektoren in Niederösterreich

Zunächst hatte es in der vergangenen Woche Gespräche mit Betroffenen gegeben. Dabei wurden auch konkrete Anschuldigungen vorgebracht, die zum Handeln zwangen. Um welche Vorwürfe es konkret geht, durfte Batoha gegenüber der NÖN nicht sagen. Allerdings sind diesmal alle Anschuldigungen von den Betroffenen bestätigt, sie würden auch vor Gericht aussagen, so die Obfrau des Musikschulverbandes. In einer Sitzung des Musikschulvorstands einen Tag nach der Anhörung wurde der Beschluss gefasst, die rechtliche Seite von einem Anwalt prüfen zu lassen. Dieser gab schließlich grünes Licht für den Rauswurf.