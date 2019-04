Der plötzliche Todesfall eines Familienmitglieds änderte das Leben von Andrea F. aus dem Bezirk Melk von einer Sekunde auf die andere. Wie sie damit umgehen sollte, als die Polizei mit der schlimmen Nachricht vor der Tür stand, wusste sie nicht. Dank der intensiven und unmittelbaren Betreuung durch psychologische Fachkräfte des Aktutteams NÖ konnte sich die junge Frau relativ rasch wieder fangen. Heute, sieben Monate nach dem Unglück, blickt Andrea F. zuversichtlich in die Zukunft. Und kann Menschen in ähnlichen Situationen nur raten, die Hilfe des Akutteams anzunehmen.

Mobile psychologische Betreuung

Seit 2001 gibt es das Akutteam NÖ, seit 2017 agieren die rund 50 psychologischen Fachkräfte in ganz Niederösterreich unter dem Dach von Notruf NÖ. Psychologinnen, Ärztinnen mit psychotherapeutischer Ausbildung, Psychotherapeutinnen und diplomierte Sozialarbeiterinnen (die meisten Mitarbeiter sind Frauen). Sie sind dann zur Stelle, wenn sich "durch einen tragischen Vorfall das Leben von Angehörigen von einer Sekunde auf die andere ändert", wie es Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer von Notruf NÖ, formuliert. Diese Form der mobilen psychologischen Betreuung, wie sie das Akutteam NÖ leistet, ist in Österreich einzigartig.

Meiste Einsätze nach Todesfällen im privaten Bereich

691 Mal war das 2018 der Fall. Rund ein Viertel der Einsätze fand nach Todesfällen im privaten Bereich statt, 20 Prozent nach Selbstmorden, 13 Prozent nach Unfällen mit Todesfolge. Der restliche Anteil betrifft Einsätze nach Selbstmordversuchen, Gewaltverbrechen oder Großereignissen wie etwa Bränden. Die einsatzstärksten Monate 2018 waren Mai, Juni und September.

Neues Projekt: Sozialarbeit

Im Herbst dieses Jahres wird das Akutteam NÖ ein neues Projekt starten: Der Schwerpunkt liegt auf integrierter Sozialarbeit im präklinischen Bereich, wie der zuständige Landesrat Martin Eichtinger erklärt. In Klartext: Es geht um Hilfe für jene Menschen, die nicht medizinische aber rasche soziale Unterstützung brauchen. "Es gibt Menschen, die rufen täglich mehrmals bei uns an, obwohl sie keine medizinische Hilfe brauchen. Manche wurden gerade aus dem Spital entlassen und melden sich gleich wieder. Und auch diese Menschen brauchen Unterstützung", erklärt Chwojka. Oft auch, weil es kein familiäres Netz gibt, dass sie auffangen könnte. Für dieses Klientel soll es in der ersten Phase des Projektes 15 zusätzliche Sozialarbeiterinnen beim Akutteam NÖ geben.

Das Projekt wurde mit wissenschaftlicher Begleitung der Fachhochschulen Krems und St. Pölten erarbeitet. Und natürlich wird dabei genau unterschieden werden wer medizinische Hilfe braucht und wer soziale Unterstützung. Die Fachhochschulen werden das Projekt auch nach dem Start intensiv weiter begleiten.