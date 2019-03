Sechs Albaner waren nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich im Vorjahr festgenommen worden, für einen weiteren klickten im Februar in der Bundeshauptstadt die Handschellen, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.

Drei der 2018 festgenommenen Verdächtigen befinden sich wegen Kokainschmuggels von Deutschland nach Österreich in Haft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Drei weitere Albaner sollen die Droge an mehrere Abnehmer und einen verdeckten Ermittler verkauft haben. Der Straßenverkaufswert des veräußerten Kokains betrug laut Polizei rund 140.000 Euro.

Der siebente Verdächtige wurde am 4. Februar in Wien-Währing festgenommen. In der Wohnung des Albaners fanden die Beamten geringe Mengen Kokain, Streckmittel, Cannabiskraut, Feinwaagen mit Kokainresten darauf sowie "typisches Verpackungsmaterial für den Straßenverkauf", teilte die Polizei mit.