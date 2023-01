Zusammenrücken für Schutz von Gewaltopfern

Werbung

Der Verein Neustart und das Gewaltschutzzentrum NÖ haben bereits 2015 eine erste Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Bewährungshilfe geschlossen - welcher später der Tatausgleich folgte - und blicken auf mehr als fünf Jahre einer Zusammenarbeit im Bereich der häuslichen Gewalt zurück. Durch die Übernahme der Gewaltpräventionsberatung durch Neustart im September 2021 wurde die Partnerschaft weiter intensiviert und zum Anlass genommen, eine erweiterte Kooperationsvereinbarung abzuschließen.

Best-Practice-Erfahrungen als Standard

„Es ist für die Kollegen und Kolleginnen beider Einrichtungen wichtig zu wissen, wie wechselseitig gearbeitet wird und wie bei Bedarf rasch und unkompliziert opferschutzorientiert gehandelt werden kann. In der neuen Vereinbarung haben wir uns angesehen, was die Best-Practice-Erfahrungen der letzten Jahre waren, und haben sie als Standard eingeführt. Im Fokus steht unter anderem der Austausch in Hinblick auf die jeweilige Risikoeinschätzung, auch in Hinblick auf mögliche sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen. Dadurch werden mögliche blinde Flecken im Gewaltschutz reduziert und es wird Zeit für rasche Schritte im Sinne des Opferschutzes gewonnen“, betont Neustart-Leiter Alexander Grohs.

Enge Vernetzung im Gewaltschutz essenziell

Im Rahmen der opferschutzorientierten Täterarbeit ist enge und vernetzte Arbeit essenziell. Daher kommt es laufend zu gemeinsamen Treffen sowohl auf Leitungsebene als auch auf der Ebene der Mitarbeitenden beider Organisationen.

Frühe Intervention

„Durch die institutionsübergreifende Arbeit wird Gewaltprävention gelebt, da erforderliche Interventionsschritte frühzeitige gesetzt werden können um neuerliche Eskalationen entgegenwirken. Das Hauptaugenmerk der Beratungstätigkeit im Gewaltschutzzentrum liegt bei Schutz und Sicherheit und der psychosozialen Stärkung der betroffenen Personen. Das Ziel der Beratung bei Neustart liegt in der Verantwortungsübernahme, bzw. in der Beendigung von Gewalt,“ erklärt Michaela Egger, Leiterin Gewaltschutzzentrum NÖ.

Beide Einrichtungen sind sich einig, dass die Voraussetzung für eine Erweiterung der jeweiligen Perspektiven in der Zusammenarbeit liegt. Durch die Multiperspektive kann eine qualitativ hochwertige Strategie zur Ergreifung präventiver Schutzmaßnahmen erfolgen. Und dafür braucht es das Zutun aller Institutionen die im Bereich Gewalt im sozialen Nahraum, Gewalt an Frauen und Kinder tätig sind.

