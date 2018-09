Betrugsprozess um gefälschte Gemälde: Freisprüche! .

In einem vor fast eineinhalb Jahren gestarteten Prozess um versuchten schweren Betrug mit gefälschten Gemälden renommierter internationaler Künstler wie u.a. Pablo Picasso sind die fünf Angeklagten am Dienstag am Landesgericht Korneuburg freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, daher ist die Entscheidung des Schöffensenats nicht rechtskräftig.