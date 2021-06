Bei einem schweren Sturz auf einer Downhillstrecke in Steinhaus am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist am Samstagvormittag ein 52-jähriger Mountainbiker lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann aus dem Bezirk Korneuburg in Niederösterreich fuhr mit seinem Endurobike talwärts und wollte über eine Schanze springen. Dabei dürfte er aber zu langsam unterwegs gewesen sein, er kippte auf der Schanze über den Lenker nach vorne und stürzte mit dem Kopf voraus auf die Strecke.

Zeugen des Vorfalles reanimierten den Verunfallten, der 52-Jährige hatte nämlich einen Atem- und Herzstillstand erlitten. Er wurde in das Landeskrankenhaus Wiener Neustadt geflogen, wo eine Fraktur der oberen Halswirbelsäule diagnostiziert wurde.