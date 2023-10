Hier erfahren Jugendliche „mit Fernweh“ alles über Auslandsaufenhalte

Ob Austauschprogramm, Sprachreise, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au-pair oder Praktikum — jungen Menschen stehen in der Theorie zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um im Ausland Erfahrungen zu sammeln, sich mit Menschen aus bisher fremden Ländern auszutauschen sowie neue Talente zu entdecken. Damit Interessierte diese Optionen in tatsächliche Reisen umsetzen können, bietet ihnen die „JugendBildungsmesse“ (JuBi) die Chance, sich am 21. Oktober 2023 über diverse Programme zu informieren.

Kostenlose Spezialmesse verbindet Jugendliche direkt mit Organisatoren

Im Rahmen der im Wiener Goethe-Gymnasium stattfindenden Veranstaltung sollen von 10 bis 15 Uhr wichtige Fragen rund um einen potenziellen Auslandsaufenthalt geklärt werden. Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten können sich mit den angebotenen Auslandsprogrammen, möglichen Destinationen sowie finanziellen Hilfen rundherum auseinandersetzen. Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten, ehemalige Teilnehmende sowie „weltweiser“, ein Bildungsberatungsdienst, und der Veranstalter der Messe, werden den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort stehen.

Bei der "JuBi" in Wien können sich Jugendliche zwischen 10 und 15 Uhr rundum ihren Auslandsaufenthalt schlau machen. Foto: weltweiser

„Immer mehr junge Menschen brechen auf, um auf andere Kulturen und Lebensweisen zu treffen, eine Sprache zu lernen und in der Fremde eigene Fähigkeiten, Normen und Werte zu überprüfen“, so Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von „weltweiser“. Im Rahmen der JuBi können sich Jugendliche außerdem direkt mit Anbieterinnen und Anbietern von Auslandsaufenthalten in Verbindung setzten.