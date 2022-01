257 Verkehrsberatungen seit 2016

Mit der NÖ Verkehrsberatung werden die Gemeinden bei Mobilitätsfragen unterstützt. Dabei geht es vor allem auch da-rum, die Ziele des Mobilitätskonzeptes 2030+ zu erreichen.

Seit Beginn dieses Serviceangebots 2016 wurden 257 Beratungen durchgeführt – die meisten davon fanden im Wald- und Industrieviertel (29 und 25 Prozent) statt.

„Wir bieten unseren Gemeinden diesen Service an, um den Landsleuten eine sichere und nachhaltige Mobilität garantieren zu können“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Knapp ein Fünftel der Beratungen fand im vorigen Jahr statt. Die häufigsten Themen dabei waren Radverkehr, Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung und Tempoverminderung im Ortsgebiet. Die NÖ Verkehrsberatung kann von allen blau-gelben Gemeinden kostenlos in Anspruch genommen werden. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können sie per E-Mail anfordern.