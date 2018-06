In nur wenigen Monaten steckte eine Rumänin ihre 200.000 Euro-Erbschaft in Automaten. Der erhoffte Geldgewinn blieb aus, die heute 50-Jährige konnte aber nicht mehr aufhören, die Spielleidenschaft hatte sie gepackt, wie sie vor dem Kremser Richter Gerhard Wittmann eingesteht.

Als ihre Einkünfte aus Reinigungsarbeiten, Pflegediensten und Serviertätigkeiten nicht mehr ausreichten, begann sie, Stammkunden um Geld anzuschnorren. Vor allem ältere Herren fielen auf die Mitleidsgeschichten – Begräbniskosten, anfallende Arztkosten wegen einer Augenoperation – der Rumänin herein. Alles nur „Darlehen und keine Liebesgaben“, wie die abgezockten Opfer vor Gericht beteuern.

Über 58.000 Euro ergaunert

Kleinere Geldbeträge staubte die 50-Jährige bei Reinigungsarbeiten ab. Abgebrüht langte sie selbst bei der Kremser Polizeiinspektion mehrfach in die Kaffeekasse und bestahl auch Putzkolleginnen. Insgesamt ergaunerte sich die Rumänin über 58.000 Euro.

Der Schadensbetrag landete auch in Automaten: „Ab 2015 wurden allein in einem Spiellokal 519 Besuche verzeichnet, wo sie 113.000 Euro verspielt haben“, merkt der Richter an.

Die bislang unbescholtene Rumänin wird rechtskräftig wegen Betruges und Diebstahls verurteilt: 21 Monate, davon muss die Rumänin sieben Monate hinter Gittern absitzen.