Kriminaldienst neu: Polizei wappnet sich gegen Cyber-Kriminalität

Innenminister Gerhard Karner nannte drei wesentliche Bereiche der Reform. Im ersten Bereich Struktur und Organisation werden die sogenannten Kriminaldienstassistenzstellen (KADs) in den Regionen künftig "ein zentrales Element" sein. Diese sollen das "entsprechende Know-how in die Regionen bringen, es "geht nicht um die Einführung einer zusätzlichen Ebene", konstatierte Karner. Österreichweit soll es 38 derartiger KADs geben. Diese sollen die drei großen Bereiche Internetkriminalität, Tatortarbeit und Prävention abdecken. Ähnlich dem Bundeskriminalamt soll es künftig auch in den Landeskriminalämtern (LKA) eigene Bereiche für die Organisierte Kriminalität geben.

Cybercrime-Trainingscenter zur Schulung aller Polizeibeamten

Der zweite Bereich umfasst die Aus- , Fort- und Weiterbildung. Hier werden bereits in der Grundausbildung zusätzliche Internet-Module bereitgestellt, um die Polizei beim Thema Cybercrime fit zu machen. In eigenen Cybercrime-Trainingscentern, die es in allen Bundesländern geben wird, werden binnen fünf Jahren flächendeckend alle Polizeibediensteten geschult, wie Bundeskriminalamts-Leiter Andreas Holzer erläutert.

Die Landeskriminalämter - ausgenommen Wien - werden generell neu strukturiert, wie die Tiroler LKA-Chefin Katja Tersch erläutert: Statt wie derzeit zehn Ermittlungs- und acht Assistenzbereiche wird es in Zukunft nur mehr Kriminalbereiche geben.

700 zusätzliche Stellen neu geschaffen, davon 600 in den Ländern

Der dritte Bereich umfasst notwendige neue und zusätzliche Arbeitsplätze: 2.000 bestehende Arbeitsplätze im Kriminaldienst und den städtischen Polizeidienststellen werden aufgewertet, sprich: es gibt bessere Ausbildung auch mehr Geld. Weitere 700 Stellen sollen überhaupt neu geschaffen werden. 600 davon übrigens in den Bundesländern, wie BK-Leiter Andreas Holzer versichert.

Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamts. Foto: APA/Helmut Fohringer

Bald neu: Assistenzstellen in acht Regionen Niederösterreichs

Was wird nun in den Bundesländern verändert? Hier werden Kriminaldienstassistenzstellen (KADs) in den 38 österreichischen Regionen eingerichtet. „Die Regionen sind festgelegt, aber die genauen Orte, an denen die KADs eingerichtet werden, müssen wir mit den Landespolizeidirektionen abstimmen“, sagt Andreas Holzer. In NÖ gibt es acht Regionen (Amstetten-Melk-Scheibbs, Baden-Mödling, Bruck-Schwechat, Hollabrunn-Korneuburg-Gänserndorf-Mistelbach, Krems-Tulln, Gmünd-Horn-Zwettl-Waidhofen, Lilienfeld-St. Pölten Stadt und Land, Neunkirchen-Wiener Neustadt Stadt und Land): Das Bundeskriminalamt hat hier Vorschläge für KAD-Standorte gemacht: Man wolle die aber gemeinsam mit den Ländern fixieren, sagt Holzer, weil es dabei auch um technische und bauliche Infrastruktur gehe - und da müsse man sich abstimmen.

„Wir ziehen kein Personal ab“

In jeder dieser KADs wird mit vier Leuten gestartet: Einer wird für Tatortarbeit, einer für Prävention und zwei werden für IT zuständig sein. „Wir ziehen dafür kein Personal ab, diese jeweils vier Personen kommen zusätzlich“, informiert Holzer. Und reagiert damit auf Kritik der Gewerkschaft, die im Vorfeld befürchtet hatte, dass für diese Schwerpunkt-Dienststellen Personal von kleineren Dienststellen abgezogen werden könnte. Spätestens gegen Ende des zweiten Quartals 2024 sollen die KADs voll besetzt sein.

„Das schwächt nicht die Basis, das stärkt sie“, sagt Holzer - denn die KADs werden eine Assistenz für die Polizeiinspektionen sein. „Kommt beispielsweise jemand, dessen Mobiltelefon gehackt wurde, in eine Polizeiinspektion, dann ist klar, wer in der Region die Expertise hat und weiß, was zu tun ist“, erläutert Holzer wie das neue System funktionieren soll.

„Wir können Experten adäquat bezahlen“

Was die technische Expertise betrifft, die für den Kampf gegen Cyber-Kriminalität gebraucht wird, rüstet sich die Polizei mit Fachhochschul-Abgängern und sie rekrutiert auch in den Schulen. „Wir verbinden hier Wissenschaft und Technik mit der Polizei“, sagt Holzer. Experten wie Informatiker und Forensiker, die derzeit rekrutiert werden, verrichten keine exekutive Tätigkeit und brauchen daher auch keine Polizei-Ausbildung. „Und wir können sie adäquat bezahlen.“ Auch in NÖ war in den vergangenen Jahren seitens der Polizei immer wieder kritisiert worden, man bekomme wegen des starren Gehalts-Schemas für Beamte kaum IT-Experten.

Eine weitere große Neuerung im Rahmen der Kriminaldienstreform ist, dass in den Landeskriminalämtern eigene Bereiche für die organisierte Kriminalität geschaffen werden. Bislang gibt es das nur im Bundeskriminalamt, „jetzt bilden wir das auch in den Ländern ab“. Holzer: „Wir haben gesehen, dass wir draußen in den Bundesländern Ansprechpartner brauchen, damit wir flexibel auf das Phänomen der organisierten Kriminalität reagieren können.“

Komplett abgeschlossen sein soll die Kriminaldienstreform bis 2028.