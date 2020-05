2019 bearbeitete die Polizei in Niederösterreich insgesamt 68.996 Anzeigen. Das bedeutet im Vergleich zum Jahr 2018 eine Steigerung von 2,8 Prozent bzw. ein Plus von 1874 in absoluten Zahlen.

Leicht gesunken ist die Aufklärungsquote, sie liegt nun bei 52,8 Prozent (-0,8 Prozentpunkte).

44.048 Tatverdächtige ausgeforscht

Insgesamt wurden 44.048 Tatverdächtige ausgeforscht, im Vergleich zu 2018 ist das ein Plus von 2,2 Prozent. 14.618 der Tatverdächtigen sind keine österreichischen Staatsbürger. Ihr Anteil liegt somit bei 33,2 Prozent (2018 waren es 33,1 Prozent). Zu den häufigsten Herkunftsländern der ausländischen Tatverdächtigen zählten 2019 Rumänien (2103), Slowakei (1172), Türkei (1075), Serbien (1048) und Ungarn (1024).

Anstieg der Gewalt und 15 Morde

9.233 Gewaltdelikte wurden 2019 in Niederösterreich angezeigt (+3,2 Prozent). Die Aufklärungsquote lag bei 86,8 Prozent und ist im Vergleich zu 2018 um 0,6 Prozentpunkte gesunken.

wurden 2019 in Niederösterreich angezeigt (+3,2 Prozent). Die Aufklärungsquote lag bei 86,8 Prozent und ist im Vergleich zu 2018 um 0,6 Prozentpunkte gesunken. 31,4 Prozent der Tatverdächtigen waren Fremde, das ist ein Anstieg um 2,4 Prozentpunkte. Insgesamt wurden 10.667 Menschen Opfer von angezeigten Gewalttaten, in 3.930 Fällen (36,8 Prozent) gab es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer, in 6.737 Fällen (63,2 Prozent) gab es ein Bekanntschafts-/Verwandtschaftsverhältnis.

waren Fremde, das ist ein Anstieg um 2,4 Prozentpunkte. Insgesamt wurden 10.667 Menschen Opfer von angezeigten Gewalttaten, in 3.930 Fällen (36,8 Prozent) gab es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer, in 6.737 Fällen (63,2 Prozent) gab es ein Bekanntschafts-/Verwandtschaftsverhältnis. 2019 wurden 15 vollendete Morddelikte statistisch erfasst, bei denen 14 Frauen und drei Männer getötet wurden. Eine Steigerung um 19,7 Prozent gibt es bei der Raubkriminalität. Waren es im Jahr 2018 137 Fälle wurden 2019 164 Delikte statistisch erfasst.

statistisch erfasst, bei denen 14 Frauen und drei Männer getötet wurden. Eine Steigerung um 19,7 Prozent gibt es bei der Raubkriminalität. Waren es im Jahr 2018 137 Fälle wurden 2019 164 Delikte statistisch erfasst. Leicht gesunken sind die Anzeigen im Zusammenhang mit Vergewaltigung: 143 Fälle wurden 2019 angezeigt, 2018 waren es 157.

Zur Steigerung der Gewaltkriminalität, insbesondere zu den Morddelikten, sagt Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes, „dass in diesem Zusammenhang Arbeitsgruppen und Initiativen von Politik, Polizei, Opferschutz, etc. eingerichtet wurden. Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit dem Gewaltschutzzentrum NÖ wird 2020 noch weiter verstärkt.“

Weniger Eigentumsdelikte

Es wurden 2019 in Niederösterreich 22.673 Anzeigen wegen Eigentumsdelikten erstattet, das waren um 4,2 Prozent weniger als im Jahr davor. In 5.713 Fällen blieb es beim Versuch.

Die Aufklärungsquote sank um 0,9 Prozentpunkte und lag bei 25,2 Prozent.

34,1 Prozent der Tatverdächtigen waren Fremde, das ist ein Zuwachs um 3,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

waren Fremde, das ist ein Zuwachs um 3,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 1.407 Anzeigen wegen Einbruchs in einen Wohnraum (Wohnhaus oder Wohnung) wurden gemeldet, das entspricht einer Abnahme von 26,8 Prozent zum Vorjahr und ist der tiefste Wert seit zehn Jahren.

(Wohnhaus oder Wohnung) wurden gemeldet, das entspricht einer Abnahme von 26,8 Prozent zum Vorjahr und ist der tiefste Wert seit zehn Jahren. Der Diebstahl von Kfz ist 2019 mit 494 angezeigten Delikten erneut gesunken (2018: 514).

Kriminalität verlagert sich ins Internet

Die angezeigten Fälle von Internetkriminalität stiegen um 35,1 Prozent, die Aufklärungsquote liegt bei 35,4 Prozent (4.069 im Jahr 2019 gegenüber 3.011 im Jahr 2018).

2019 wurden 743 Straftaten registriert, die unter Cybercrime im engeren Sinne fallen. Dies entspricht eine Zunahme von 64,8 Prozent (2018: 451 Delikte).

Im Bereich des Internetbetruges wurden 2019 2.628 Delikte angezeigt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 29 Prozent (2018: 2.036 Delikte).

Suchtmittelkriminalität: Anzeigen stiegen leicht

2019 wurden in Niederösterreich 5.115 Anzeigen wegen Suchtmittelkriminalität erstattet, das bedeutet einen Zuwachs von 0,7 Prozent (2018: 5.082 Anzeigen).

Dank an die Polizei

APA/Pfarrhofer Franz Popp, stv. Leiter der Landespolizeidirektion NÖ, bedankt sich auch bei der Bevölkerung, die der Polizei mit Hinweisen hilft: "Dadurch können wir die notwendigen Ermittlungen sofort aufnehmen und Straftaten klären."

„Ich bedanke mich für das Engagement unserer Polizistinnen und Polizisten in Niederösterreich, die durch ihre professionelle Arbeit zu diesem sehr guten Ergebnis im Jahr 2019 wesentlich beigetragen haben“, sagt der stellvertretende Landespolizeidirektor Franz Popp. „Gleichzeitig gilt mein Dank aber auch der Bevölkerung in Niederösterreich für die raschen Kontaktaufnahmen bei verdächtigen Wahrnehmungen. Dadurch können wir die notwendigen Ermittlungen sofort aufnehmen und Straftaten klären.“

Rudolf Slamanig, stellvertretender Landespolizeidirektor, freut sich, „dass die Bevölkerung in Niederösterreich die Präventionstipps der Polizei sehr gut angenommen hat. Das zeige sich besonders "in der sehr erfreulichen Abnahme bei Einbrüchen in Wohnhäuser und Wohnungen auf den tiefsten Wert seit zehn Jahren.“