Plötzlich Opfer – was dann? Weisser Ring hilft!

Ein Räuber hält einer Bankangestellten eine Waffe vors Gesicht. In einem Lokal dreht ein Betrunkener durch und schlägt einem unbeteiligten Dritten ins Gesicht. Sowohl die Bankangestellte als auch der Lokalgast sind Opfer situativer Gewalt. Das bedeutet, es gibt keine Verbindung zwischen Täter und Opfer, letztere waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort.

Dieser speziellen Form von Gewalt widmete sich der „Tag der Kriminalitätsopfer“ des Weissen Ringes im Innenministerium in Wien. Udo Jesionek, Präsident der Opferschutzorganisation, beklagte, dass Betroffene von situativer Gewalt nicht aktiv Hilfe angeboten bekommen, wie das etwa bei Opfern von häuslicher Gewalt üblich ist. Bei diesen werden die Daten von der Polizei an die Gewaltschutzzentren übermittelt, die dann proaktiv an die Opfer herantreten und Hilfe anbieten. Das gebe es bei situativer Gewalt nicht: Es sei aber wichtig, dass „zufällige“ Verbrechensopfer professionell betreut würden, sagt Jesionek. Man habe hier „datenschutzrechtliche Bedenken“, moniert er, dabei sei „mit gutem Willen alles machbar“.

Dass situative Gewalt gar nicht so selten ist, zeigt der Kriminalitätsforscher Helmut Hirtenlehner anhand von Zahlen: Laut Kriminalitätsstatistik von 2021 gab es bei 68 Prozent der angezeigten Raubdelikte keine Beziehung zwischen Täter und Opfer, bei den angezeigten schweren Körperverletzungen waren es 66 Prozent.

Tobias Körtner, Fachbereichsleiter Opferhilfe beim Weissen Ring, umreißt das Feld situativer Gewalt: Es reicht vom Handtaschenraub über Körperverletzung bis hin zu Terror oder Hasskriminalität. Betroffene kommen aus sämtlichen Alters-, Geschlechts- und Gesellschaftsgruppen. Wie für Opfer anderer Gewaltformen stehe auch für Opfer situativer Gewalt das Bedürfnis nach Anerkennung des erlittenen Unrechts und nach Wiedergutmachung im Vordergrund, sagt Körtner. Weil es aber keine automatische Weiterleitung der Daten an Opferschutzeinrichtungen gibt, seien Opfer situativer Gewalt oft auf sich gestellt.

Der Weisse Ring ist spezialisiert auf die Betreuung dieser Klientel: Er berät nach dem Verbrechensopfergesetz, unterstützt Therapien und begleitet zu Gerichtsprozessen.

Information: weisser-ring.at