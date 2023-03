Kriminalstatistik 2022 Internet-Delikte gehen durch die Decke

Lesezeit: 4 Min Eva Hinterer

Landespolizeidirektor Franz Popp, Landeskriminalamts-Leiter Stefan Pfandler und Manfred Aichinger, stellvertretender Landespolizeidirektor bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2022. Foto: LPD/Greene, Oliver Greene

J ene Delikte, in denen das Internet der Tatort ist, also etwa der klassische Bestellbetrug, haben sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht. Das zeigt die Kriminalstatistik 2022, die soeben veröffentlicht worden ist. Generell liegt die Zahl der angezeigten gerichtlich strafbaren Delikte, die die Kriminalstatistik ausweist, etwa auf den Niveau von 2019.