100.000 Euro hat ein Internetbetrüger einer Niederösterreicherin mittels „Love-Scam-Betrug“ herausgelockt. Der Mann hatte der 68-jährigen eine Liebesbeziehung vorgegaukelt, sie zahlte, um den Angebeteten aus einer angeblich prekären finanziellen Situation zu retten.

Anzeigen wegen Straftaten wie dieser fallen unter Internetbetrug und steigen auch in NÖ „explosionsartig“ – nämlich um 32 Prozent – wie Landespolizei-Pressesprecher Johann Baumgartner einräumt. Österreichweit gab es bei der Internetkriminalität (dazu zählt neben Betrug auch Cybercrime, etwa Hacken) im ersten Halbjahr 2019 über 13.000 Anzeigen, im Vergleichszeitraum 2018 waren es knapp 8.700.

Insgesamt wurden in NÖ im ersten Halbjahr 2019 32.486 Straftaten angezeigt und 17.092 geklärt; die Aufklärungsrate liegt bei 52,6 Prozent. „Das verdanken wir der akribischen Ermittlungsarbeit der Polizei“, sagt Sprecher Baumschlager. Die Anzahl der angezeigten Straftaten ist österreichweit um 4,8 Prozent gestiegen (240.159 Anzeigen), in NÖ liegt das Plus bei 2,7 Prozent.

Deutlich weniger "klassische" Straftaten

Einen Anstieg gib es bei den Anzeigen wegen Gewaltdelikten in NÖ. Auch, weil es allein im ersten Halbjahr 2019 elf Morde gab. „Die unser Landeskriminalamt alle geklärt hat“, merkt Baumschlager an.

Stark gesunken ist die Zahl der Anzeigen bei den klassischen Straftaten: 36,1 Prozent weniger bei Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser, 24 Prozent weniger bei Einbruchsdiebstählen in Wohnungen. Mehr Anzeigen gab es wegen Raubes: Das Plus liegt hier bei 16,4 Prozent.