Das Rote Kreuz ist für die Bevölkerung täglich unterwegs: Egal ob Rettungsdienst, Hauskrankenpflege oder andere Angebote, das Rote Kreuz hält den Regelbetrieb weiter aufrecht – parallel dazu ist das Rote Kreuz Niederösterreich bereits seit 6. Februar in Bezug auf das Coronavirus im Einsatz.

Das Fiebermessen am Flughafen Schwechat (für aus China ankommende Passagiere) gehörte zu den ersten Aktionen, die gesetzt wurden, danach wurden die Transporte sämtlicher Verdachtsfälle durchgeführt. Koordiniert wird der Einsatz des Roten Kreuzes Niederösterreich durch einen eigenen Landesführungsstab.

RK NÖ/L. Hürner Drive-In-Center in Amstetten: Corona-Test durchs Autofenster.

Das Rote Kreuz Niederösterreich ist von Anfang an in engem Kontakt und ständiger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. „Die Zusammenarbeit läuft ausgezeichnet, gerade jetzt ist eine gemeinsame Vorgehensweise unerlässlich“, erklärt Präsident Josef Schmoll. „Wir haben seit Beginn einen Führungsstab im Einsatz, der die Rotkreuz-Aktivitäten koordiniert, und sind auch immer durch eine Führungskraft im Behördenstab vertreten.“

Mobile Abnahme-Teams bis Arztvisite2020

„Das Rote Kreuz Niederösterreich hatte in den vergangenen Wochen bis zu 40 mobile Abnahme-Teams im Einsatz“, ergänzt Landesrettungskommandant Werner Kraut. „Für den Test bei einem COVID-19-Verdachtsfall kommen diese zu den Betroffenen nach Hause und führen einen Abstrich der Nasen- und Rachenschleimhaut mit speziellen Wattestäbchen durch.“ Das entlastet die Spitäler, und die Betroffenen können zuhause bleiben, wodurch keine Gefahr besteht, dass sich weitere Menschen infizieren.

RK NÖ/L. Hürner Drive-in-Center in Amstetten: Berechtigte können hier ohne weitere soziale Kontakte einen Test auf COVID-19 durchführen lassen.

Zusätzlich zu diesen Teams wurden dann bei Bedarf auch Drive-in-Stationen errichtet und Arztvisiten unterstützt. Die Arztvisiten2020 sind für jene Menschen gedacht, die aufgrund von Quarantäne eine befristete Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen müssen. In die Arztpraxis können diese Menschen nicht gehen – also bringen die Rettungsorganisationen den Arzt mit einem Rettungswagen im Bedarfsfall zu den Patienten. Damit können auch die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend umgesetzt werden, denn Arzt und Rotkreuz-Sanitäter sind mit einer entsprechenden Schutzausrüstung ausgestattet.

Besonders für Ältere: Versorgung sicherstellen

Neben jenen Tätigkeiten, die mit Verdachtsfällen oder COVID-19-Patienten direkt zu tun haben, gilt es auch jene Menschen zu versorgen und zu unterstützen, die gerade jetzt dringend Hilfe brauchen.

„Einerseits ist es beispielsweise ganz besonders wichtig, die Leistungen der mobilen Hauskrankenpflege aufrecht zu erhalten. Natürlich gelten auch hier besondere Bedingungen, um Klienten wie Mitarbeiter zu schützen – man merkt aber mehr denn je, wie dankbar die Senioren über jeden Besuch sind“, meint Schmoll. „Aber auch unsere Mitarbeiter der Team Österreich Tafeln leisten tolle Arbeit: Fast alle Ausgabestellen konnten innerhalb kürzester Zeit umgestellt werden und sind in Betrieb, um Menschen mit notwendigen Lebensmitteln zu versorgen.“

RK NÖ/L. Hürner Mit Abstand: Essenslieferung durch das Rote Kreuz NÖ.

Grundsätzlich gilt es auch weiterhin, ältere oder kranke Menschen zu unterstützen. „Bitte immer Distanz halten, aber dennoch per Telefon soziale Kontakte pflegen. Erledigen Sie für diese Menschen Einkäufe oder andere Wege, stellen Sie diese dann aber vor der Tür ab“, meint Schmoll „Wenn Sie im gleichen Haushalt leben: Noch besser auf das Händewaschen achten, Kleider wechseln, wenn Sie nach Hause kommen, und nach Möglichkeit Distanz wahren – das heißt, auch nicht im gleichen Raum aufhalten.“

Umfangreiche interne Kommunikation

„Wir halten eine Videokonferenz mit der obersten Führungskräfte-Ebene aller Bezirksstellen des Roten Kreuzes Niederösterreich nach Möglichkeit einmal in der Woche ab, um im laufenden Betrieb optimal auf die aktuellen Ereignisse reagieren zu können“, sagt Schmoll.

Gerade bei einem so umfangreichen wie ungewöhnlichen Einsatz wie diesem seien sowohl regelmäßige Information als auch die Möglichkeit, sich auszutauschen, enorm wichtig. „An unserer Videokonferenz nehmen rund 130 Rotkreuz-Mitarbeiter teil. Sie erhalten Einblick in die aktuelle Situation, in unsere Aufgaben, und haben zudem die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und Sorgen auszusprechen. Wir setzen hier auf umfangreiche Kommunikation, um im Sinne der Niederösterreicher unsere Tätigkeiten optimal zu koordinieren.“