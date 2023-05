Missbrauchs-Gesetz könnte Jugendliche zu Straftätern machen

Am 12. Mai endete die Begutachtungsfrist für einen Gesetzesentwurf zum „Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch“. Der Verein Neustart fordert nun eine Ausweitung von Alterstoleranzklauseln, um Jugendliche nicht zu kriminalisieren. „Wir haben es hier dann eben nicht mit pädophilen Sexualstraftätern und Straftäterinnen zu tun, sondern mit jungen Menschen, bei denen man bei der Medienkompetenz ansetzen muss. Und und bei denen gegebenenfalls auch sozialpädagogisch interveniert werden sollte. Strafverschärfungen führen bei dieser Zielgruppe nicht zur gewünschten präventiven Wirkung“, erklärt Alexander Grohs, Leiter von Neustart NÖ, aus der Praxis.

Aktueller Gesetzesentwurf tifft nicht nur pädophile Straftäter

„Der Schutz von Kindern und entsprechende Maßnahmen sind von größter Wichtigkeit“, unterstreicht Grohs. Aber: Beim aktuellen Gesetzes-Entwurf seien nicht nur pädophile Sexualstraftäter und Sexualstraftäterinnen betroffen, sondern auch Kinder und Jugendliche, die nicht in diese Kategorie fallen. „Um sie nicht zu kriminalisieren, sollte das noch repariert werden“.

Herstellung und Besitz von Darstellungen auch bei legalem Sexualverkehr teilweise strafbar

Der Gesetzesentwurf enthält insbesondere Verschärfungen des § 207a StGB. Der Verein Neustart kritisiert, dass teilweise schon bisher die Herstellung und der Besitz von Darstellungen zwischen Sexualpartnern, deren Sexualverkehr legal ist, mit Strafe bedroht wird. Dadurch werden Jugendliche kriminalisiert. Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf würden nicht nur Strafdrohungen (auch gegen Jugendliche) erhöht werden, sondern es würde zusätzlich der Bereich, in dem bildliche Darstellungen innerhalb einer legalen Sexualbeziehung strafbar sind, ausgeweitet werden. Neustart fordert daher an Stelle geplanter Einschränkungen eine Ausweitung von Alterstoleranzklauseln.

Strafverschärfungen mit kuriosen Auswirkungen: Zwei Beispiele

Derartige Strafverschärfungen sind allerdings Teil des Gesetzesentwurfes. Zwei Beispiele: Wenn eine 13-jährige und eine 14-jährige Person miteinander einvernehmlichen Geschlechtsverkehr haben, ist das nicht strafbar. Wenn die 13-jährige der 14-jährigen Person ein explizites Bild von sich überlässt, dann macht sich die 14-jährige Person wegen des Besitzes strafbar. War das bisher mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht, wird die Strafdrohung im Gesetzesentwurf auf 18 Monate erhöht. Zweites Beispiel: Der einvernehmliche Geschlechtsverkehr zwischen einer 17-jährigen und einer 23-jährigen Person ist nicht strafbar. Besitzt die 23-jährige Person ein explizites Bild der jüngeren Person, so ist das derzeit nicht strafbar, soll aber nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf künftig strafbar werden.

„Deshalb wäre es wichtig, dass in allen alterstechnischen Konstellationen, in denen sexuelle Handlungen erlaubt sind, auch Bildmaterial hergestellt und besessen werden darf – natürlich solange dies im Einvernehmen passiert. Ansonsten kämen diese Jugendlichen in einen Konflikt mit dem Sexualstrafrecht, was ja nicht das das Ziel des Gesetzesentwurfs sein kann“, erläutert Grohs.

2021 waren von 2.147 ermittelten Tatverdächtigen österreichweit nach § 207a StGB die Hälfte (1.073) selbst minderjährig. Der Anteil der tatverdächtigen Kinder – also Buben und Mädchen unter 14 – ist mit 408 sogar größer als jener der über 40-jährigen mit 375.