Ob Raubgrabung, Plünderung, Diebstahl oder illegaler Handel: Weltweit sind Kulturgüter begehrtes Diebsgut. Nach Waffen- und Drogenhandel ist der Kunsthandel der drittgrößte illegale Markt weltweit. „Dadurch profitiert das organisierte Verbrechen und auch Terrororganisationen wie der IS finanzieren sich mit diesen Geldern“, sagt Danielle Spera, die Präsidentin des „International Council of Museums“ (ICOM) Österreich und Leiterin des Jüdischen Museums in Wien.

Mit einem „Memorandum of Understanding“ bekräftigte vor einigen Tagen das Innenministerium die Zusammenarbeit mit ICOM. Der Informationsaustausch soll verstärkt und die Prävention intensiviert werden. Ziel: den illegalen Kulturguthandel bekämpfen und das öffentliche Bewusstsein für den Schutz kulturellen Erbes stärken. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2015 auf seiner Fahndungsseite die „Red Lists“ des ICOM, auf denen gestohlenes Kulturgut erfasst wird.

„Was auffällt, ist, dass es in letzter Zeit kaum noch Diebstähle von sakralen Figuren aus Marterln gibt. Die Nachfrage fehlt.“ Hermann Fugger, Kulturgutermittler im Landeskriminalamt

Österreich ist beim Kulturgut-Diebstahl mehr Durchzugsland. „Viele Güter gehen weiter nach Deutschland, Großbritannien und andere Länder“, sagt Anita Gach, Leiterin der Kulturgutfahndung im Bundeskriminalamt. „Da das Internet schwer überblickbar ist, erfolgt der Vertrieb oft über Online-Plattformen und soziale Netzwerke, manchmal landen solche Güter über mehrere Hände in Galerien oder Auktionshäusern.“

Auch Niederösterreich bleibt von Kunst- und Kulturgutdiebstahl nicht verschont: So wurden 2017 15 Delikte mit einem Gesamtschaden von 30.000 Euro angezeigt, im Jahr davor entstand bei 24 Delikten ein Schaden von knapp 140.000 Euro. Die Zahlen für 2018 werden erst veröffentlicht. „Was auffällt, ist, dass es kaum noch Diebstähle von sakralen Figuren aus Marterln in letzter Zeit gibt. Die Nachfrage fehlt“, sagt Hermann Fugger, Kulturgutermittler im Landeskriminalamt.

Katharina Brandner, Diözese St. Pölten: „Beste Maßnahmen sind belebte Kirchenräume.“ | Diözese

Ein Großteil der heimischen Kunstschätze wird in kirchlichen Einrichtungen verwahrt. „Der maßgeblichste Diebstahl der letzten Jahre war der Einbruch in den Pfarrhof von Ollersbach mit der gezielten Entwendung einer Rokoko-Monstranz von Joseph Moser aus dem gesicherten Archiv“, informiert Katharina Brandner von der Diözese St. Pölten. Die Monstranz steht noch immer auf der internationalen Fahndungsliste.

Bereits vor einigen Jahren haben Diözese und Landespolizeidirektion ihre Zusammenarbeit intensiviert. So wurde seitens der Kirche eine vollständige und detaillierte Inventarisierung der Kulturgüter vorgenommen. „Verluste und Diebstähle bleiben so nicht unbemerkt und konkrete Fahndungen am Kunstmarkt können umgehend erfolgen“, so Brandner. Die Kirche setzt auf Sicherheitseinrichtungen, von der fachgerechten Fixierung loser Kunstgegenstände, der Verwahrung in gesicherten oder versperrbaren Räumen bis hin zur Installierung von Videoüberwachung und Alarmanlagen. „Die besten Maßnahmen sind aber belebte Kirchenräume und ein bewohnter Verwahrungsort“, so Brandner.