Engpass überwunden, aber: Auch in NÖ wird jede Blutspende gebraucht

Alle 90 Sekunden wird in Österreich das wohl wichtigste Notfallmedikament benötigt: Blut. Der historische Tiefststand an Blutkonserven, welcher in den vergangenen Wochen die bundesweiten Schlagzeilen prägte, konnte vorerst wieder stabilisiert werden.

„Da eine Blutkonserve maximal 42 Tage haltbar ist, braucht es eine kontinuierliche Bereitstellung des Notfallmedikaments.“

Fast viermal so viele Blutspenden als sonst wurden seit den Spendenaufrufen in der Wiener Blutspendezentrale vom Roten Kreuz, welche auch die niederösterreichischen Kliniken versorgt, abgenommen. Und auch die Blutbank St. Pölten verzeichnet seit den dringlichen Aufrufen einen deutlichen Anstieg an Spenderinnen und Spendern.

Trotz der aktuell überdurchschnittlichen Spendebereitschaft sei die Lage laut der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur weiterhin „angespannt“. Im Jahr 2021 gingen beispielsweise nur knappe vier Prozent der spendefähigen Niederösterreicher mindestens einmal Blut spenden.

„Wichtig ist es, dabei zu bleiben und immer wieder ans Blutspenden zu denken. Da eine Blutkonserve maximal 42 Tage haltbar ist, braucht es nämlich eine kontinuierliche Bereitstellung des Notfallmedikaments“, sagt man beim Roten Kreuz.

Corona, Sommer & Co.: Mangel trotz Spendebereitschaft

Den Mangel an Blutkonserven führt man beim Roten Kreuz auf eine gewisse „Müdigkeit“ der Bevölkerung zurück. „Tägliche Negativ-Nachrichten aus dem Gesundheitswesen und weltweite Krisen führen dazu, dass viele Botschaften nicht mehr durchdringen, und das wirkt sich auch auf die Bereitschaft zum Blutspenden aus“, heißt es.

Außerdem sei auch die Corona-Pandemie für die gesunkenen Blutspendezahlen verantwortlich. Viele Menschen durften krankheitsbedingt nicht spenden. „Dazu kommt der generelle Spenderückgang im Sommer, welcher üblicherweise mit Reserven aus dem Frühjahr ausgeglichen werden kann“, erläutert eine Sprecherin vom Roten Kreuz.

Dieser Ausgleich sei in diesem Jahr nicht möglich gewesen, denn die Spitäler verzeichneten parallel zu den fehlenden Blutkonserven einen erhöhten Verbrauch. Ein Großteil der Blutprodukte werde für die Behandlung von schweren Krankheiten, wie zum Beispiel bei Krebstherapien, verwendet. Nur ein Drittel komme akut bei Unfällen oder Geburten zum Einsatz.

173 Euro für eine Blutkonserve

Was viele nicht wissen, ist, dass auch Blut etwas kostet. Obwohl Blutspender keine finanzielle Entschädigung bekommen, müssen Krankenhäuser dennoch für die Konserven bezahlen. Im Schnitt bekommen Blutspendedienste 173 Euro pro Konserve. Dieser Preis setzt sich laut der Landesgesundheitsagentur aus Material- und Personalaufwand sowie Energie- und Herstellungskosten zusammen.

„Die Gegenfinanzierung mit den Spitälern und Krankenkassen dient nicht der Gewinnerreichung, sondern der Kostendeckung. So kann der Betrieb der Blutspendedienste aufrechterhalten werden“, heißt es vom Roten Kreuz.

Sexuelle Orientierung spielt keine Rolle mehr

Auf die Nachfrage, welche Blutgruppe am meisten gebraucht wird, gibt es nur eine Antwort: jede. Und mit der ab Herbst in Kraft tretenden Gesetzesnovelle zur Blutspendeverordnung dürfen nun auch Personen jedes Geschlechts und mit jeder sexuellen Orientierung ihr Blut spenden.

Drei Monate von der Blutspende ausgeschlossen sind in Zukunft, zusätzlich zu den ohnehin geltenden Ausschlusskriterien, jene Personen, welche innerhalb von drei Monaten mehr als drei Sexualpartner hatten.