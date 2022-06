Blackout: Land präsentiert Vorsorge-Paket

Werbung

Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts könne man nicht genau einschätzen, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Umso wichtiger sei es, vorbereitet zu sein und im Ernstfall auf Eigenverantwortung und Hausverstand zu setzen.

Niederösterreich könne sich im Fall eines Blackouts auf die Prävention des Landes verlassen, sagt Pernkopf. Nach der Lagebesprechung mit den Einsatzorganisationen präsentiert er ein Vorsorge-Paket: „Wir machen unsere Feuerwehrhäuser zu Sicherheitsinseln und statten sie mit 460 Notstromgeneratoren aus. Zudem machen wir unsere Wasserver- und entsorgung Blackout-sicher, denn sauberes Wasser und auch die Entsorgung des Abwassers sind Schlüsselelemente“, erklärt Pernkopf. Dazu wurden in der letzten Landtagssitzung die gesetzlichen Grundlagen des Wasserwirtschaftsfonds geändert.

Private Notstromaggregate nicht mehr genehmigungspflichtig

„Ein weiterer Schritt ist der Entfall der Genehmigungspflicht privater Notstromaggregate für Betriebe und Haushalte“, hält Pernkopf fest. „Zudem erleichtern wir die private Stromerzeugung enorm, indem auch Photovoltaik-Dachanlagen bis 1 Megawatt in Niederösterreich genehmigungsfrei werden!“.

(v.l.n.r.) Der Präsident des Roten Kreuzes Josef Schmoll, Zivilschutzverband Präsident Christoph Kainz, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Landespolizeidirektor Franz Popp, Gemeindebund Präsident Johannes Pressl und Militärkommandant Martin Jawurek vor einem Notstromaggregat der Feuerwehr. Foto: NLK Pfeiffer

Das Land arbeitet auch mit Nachdruck daran, dass jene Organisationen, die zum Schutz der Bevölkerung ihren Beitrag leisten, autark werden. NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „460 Feuerwehren werden mit Notstromgeneratoren ausgestattet. Dafür nehmen wir heuer 3 Mio. Euro Förderung in die Hand und sprechen insgesamt von Investitionen in der Höhe von 10 Mio. Euro.“

Autarke Kasernen und Polizeidienststellen

Das Militärkommando wie auch die Polizei setzen vor allem auf Prävention. Bereits ein Großteil der Kasernen sind autark, was beispielsweise Energie- und Wasserversorgung betrifft. Ebenso autark sind 100 Dienststellen der Polizei im ganzen Land, weitere 23 in Niederösterreich folgen. Landespolizeidirektor Franz Popp und Militärkommandant Martin Jawurek betonen: „Vor allem das Mobilisieren der eigenen Kräfte steht in unseren Organisationen an erster Stelle. Unsere Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten werden unterstützt, zuhause bestens vorzusorgen, um im Ernstfall voll für die Bevölkerung einsatzfähig zu sein!“

Schulungen und Kurse beim Zivilschutzverband

Auch der Zivilschutzverband hat seine Präventionsarbeit in den letzten Monaten noch einmal intensiviert. Derzeit werden verstärkt Kurse und Schulungen abgehalten, vor allem für und mit Gemeinden. „Die blau-gelbe Sicherheitsfamilie hat schon oft bewiesen, dass sie immer zur Stelle ist“, versichern Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes und Rot-Kreuz-Präsident Josef Schmoll.

In den Gemeinden wird laufend in die Erstellung von Katastrophenschutzplänen investiert. "Die Kommunikation von Mensch zu Mensch ist – wenn gar nichts mehr geht – das beste Mittel, um miteinander Notfall-Szenarien zu meistern“, bekräftigt Gemeindebund Präsident Johannes Pressl.

