Klimawandel setzt Niederösterreichs Wäldern ordentlich zu

Werbung

Das Jahr ist noch jung, Niederösterreich hat aber schon seine ersten zwei Waldbrände hinter sich. Ein kleinerer Brand am Tulbinger Kogel und ein Brand auf einer Fläche von neun Hektar in Karlstetten. Und das Risiko für Waldbrände steigt laut Felix Montecuccoli, dem Präsident der österreichischen Land- und Forstbetriebe. Er erklärt: „Bei durchs Klima geschädigten Waldflächen gibt es viele lichte Stellen und viel trockenes Gras am Boden. Da kann eine leichtfertig weggeworfene Zigarette schnell 6 bis 9 Hektar abbrennen.“

Und in Niederösterreich gibt es laut dem Präsidenten immer mehr Waldgebiete, die durch Trockenheit immer lichter würden. So hätten etwa zwei Drittel der Forstbetriebsflächen im Waldviertel keinen erntbaren Forstbestand mehr. Die langen Trockenperioden würden zu einem Wassermangel führen, mit dem die Bäume wie Buchen und Eichen, die an einen bestimmten Standort und eine bestimmte Wassersituation angepasst seien, nicht umgehen könnten.

Montecuccoli, der selbst Grundbesitzer im Dunkelsteinerwald ist, betont: „Wer mit offenen Augen durch den Wienerwald oder andere Naherholungsgebiete geht, wird bemerken, dass man mehr tote Bäume sieht.“ Bis zu einem gewissen Bereich sei ein Totholzanteil schon in Ordnung, aber wenn es zu viel wird, dann wird es für die Biodiversität und die Zusammensetzung im Wald gefährlich. Eine weitere Gefahr an langen Trockenperioden sei, dass bei plötzlichen Starkregenfällen nicht einmal der Waldboden das viele Wasser aufnehmen könne. Das erhöhe dann die Gefahr für Hochwasser.

Schädlinge wie Borkenkäfer nehmen durch wärmeres Wetter zu

Wenn die Winter milder werden, dann überleben laut Montecucculi auch mehr Muttertiere der Borkenkäfer. Diese beginnen dann auch schon früher mit der Eierablage. Heuer sei etwa schon im März Käferaktivität spürbar gewesen. Vor einigen Jahrzehnten hätte man erst im Mai die ersten Borkenkäfer gemerkt, dann im April, dass nun schon im März die ersten Brutnester auftauchen würden, sei für den Forst- und Landbetriebe-Präsident „heftig“.

Das sei besonders gefährlich, da der Einschlag und die Auswirkungen der Schädlinge sich bei jeder Brut verschlimmern. Wenn schon im März die erste Brut stattfinden würde, dann seien bis September deutlich mehr Borkenkäfer unterwegs.

Im Jahr 2022 hat sich etwa die Anzahl der von Borkenkäferschäden betroffenen Bäume in Österreich beinahe verdoppelt, vor allem Osttirol und Kärnten seien letztes Jahr sehr hart getroffen worden. Niederösterreich war letztes Jahr im Verhältnis dazu nicht so betroffen, der Grund dafür ist laut Felix Montecuccoli allerdings auch wenig erfreulich: „Das liegt schlichtweg daran, dass in den Hauptschadgebieten in Niederösterreich kein Wald mehr da ist.“

Dafür würden sich die Borkenkäfer jetzt mehr in die Alpenlage, etwa in den nördlichen Kalkalpen, verlagern. Dort sind sie dann aber oft in Lagen, in denen man ihre Nester schwerer aufarbeiten könne, wodurch es dort dann zu größeren Käferschäden kommt. Insgesamt gäbe es auch in Niederösterreich und im gesamten Ostalpenbogen vermehrte Borkenkäferaktivität wegen der Trockenheit.

Montecuccoli: „Müssen Wälder klimafit machen“

Für den Präsident der Forstbetriebe sei es jetzt wichtig, die österreichischen Wälder „klimafit zu machen“ und zu verjüngen, da vor allem junge Bäume CO2 besser aufnehmen könnten. Außerdem bräuchte es standortangepasste Baumarten, das bedeutet Baumarten, die in 40 Jahren an die dann herrschenden wärmeren Bedingungen, mit mehr Trockenheit, angepasst seien. Dafür brauche es laut dem Niederösterreicher Montecuccoli auch neue Gastbaumarten, aus Herkunftsgebieten, die ein Modell für unsere klimatische Zukunft seien.

Er sieht EU-Vorgaben kritisch, laut denen größere Waldflächen unberührt und nicht bewirtschaftet bleiben sollten. Denn für ihn sei ein bewirtschafteter Wald vielfältiger, bunter und biete eine höhere Biodiversität.

Außerdem wünscht sich der Forst- und Landbetriebe Präsident stärkere Lenkungsmaßnahmen bei der Freizeitnutzung von den Wäldern in Österreich. Er verstehe, dass die Wälder auch als Freizeitraum zur Erholung zur Verfügung stehen sollen, allerdings würden die Menschen zum Teil zu tief in die Flächen eindringen, gerade auch mit Fahrrädern oder E-Bikes.

Dieses Eindringen in den Lebensraum von Tieren hätte zur Folge, dass die Tiere abwandern oder ihr Verhalten abändern. Das wiederum hätte negativer Einflüsse auf die Wälder. Deswegen würde sich Montecuccoli etwa mehr Schutzgebiete und Schutzzonen wünschen. Der Präsident der Land- und Forstbetriebe ist außerdem der Meinung, dass es wichtig sei Themen wie Klimawandel oder Biodiversität verständlich zu kommunizieren: „Wir müssen eine andere Sprache sprechen als nur in wissenschaftlichen Fachbegriffen, damit wir die Leute erreichen können.“