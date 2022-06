Endlich: NÖ Feuerwehren wieder im Wettkampffieber

Bei den Landesfeuerwehrleistungsabzeichen gibt es zwei Klassen, in denen die Gruppen antreten dürfen – Bronze und Silber. Um das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze erreichen zu können, müssen die Gruppen insgesamt 310 Punkte erreichen. Gutpunkte (z.B. Alterspunkte) werden hinzugerechnet, Fehlerpunkte (z.B. falsches Arbeiten, Fallenlassen eines Gerätes) werden abgezogen.

„Brandobjekt gerade aus. Wasserentnahmestelle der Bach. Verteiler nach zwei B-Längen. Angriffstrupp legt Zubringerleitung mit je 2 C-Längen. Erstes und zweites Rohr, Vor.“ Mit diesem Angriffsbefehl startet die Gruppe in den ersten Teil des Bewerbes, den Löschangriff.

Die Gruppe

Zum Bewerb treten neun Feuerwehrmitglieder an, diese bilden eine Gruppe. Tritt die Gruppe beim Bewerb in Bronze an, so wissen die Mitglieder bereits ihre Position, in der sie den Wettkampf bestreiten. In Silber entscheidet das Los, welche Position ein Feuerwehrmitglied einnehmen muss. Das heißt, der Bewerbsteilnehmer muss auf allen Positionen jeden Handgriff in- und auswendig kennen. Um die Mitglieder und deren Funktion zu kennzeichnen, tragen diese ein taktisches Zeichen.