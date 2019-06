Große Siegerehrung als Schlusspunkt .

Der 69. Landesfeuerwehrbewerb in Traisen ist Geschichte: Mit der Verkündung der Sieger am Sonntagvormittag wurde der Schlusspunkt gesetzt. Unter Begleitung von Blasmusikklängen nahmen die tausenden Bewerbsteilnehmer bei brütender Hitze Aufstellung am Sportplatz.