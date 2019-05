FREITAG, 28. 6.

12 Uhr – Festhalle geöffnet

14 Uhr – Offizielle Eröffnung am Bewerbsplatz

14.30 Uhr – Offizieller Bewerbsbeginn

16 Uhr – Gruppe „St. Aegyder“ in der Festhalle

16 Uhr – Disco in Bauers Eventstandl geöffnet

19 Uhr – Bewerterabend im Volksheim Traisen

20 Uhr – Gruppe „Die Stritzis“ in der Festhalle

SAMSTAG, 29. 6.

5 Uhr – Frühstück (Festhalle)

6.30 Uhr – Fortsetzung der Bewerbe

10 Uhr – Die „Schöpfl Buam“ in der Festhalle

14 Uhr – „Die Stritzis“ in der Festhalle

16 Uhr – Disco in Bauers Eventstandl geöffnet

19 Uhr – Beginn Firecup am Bewerbsplatz

20 Uhr – Die „Dirndl Rocker“ in der Festhalle

SONNTAG, 30. 6.

7 Uhr – Frühstück in der Festhalle

8 Uhr – Feldmesse am Vorplatz des Volksheimes

9 Uhr – Bürgermeisterempfang im Volksheim Traisen

11 Uhr – Siegerverkündung mit Musikkapellen aus dem Bezirk Lilienfeld