Rund 1.700 Feuerwehren gibt es in Niederösterreich – in großen, aber auch sehr kleinen Orten. Einmal im Jahr messen sich die verschiedenen Bewerbsgruppen der Wehren bei Landesleistungsbewerben. Heuer finden diese im nördlichen Waldviertel, in Gastern (Bezirk Waidhofen), statt.

Diese Tatsache zeigt gleich einmal den großen Unterschied auf: War es im Vorjahr die Feuerwehr der Landeshauptstadt St. Pölten, die die Bewerbe ausrichtete, ist es heuer die Feuerwehr Gastern. In der Gemeinde Gastern leben knapp 1.200 Einwohner, insgesamt gibt es dort vier Feuerwehren (FF Gastern, FF Kleinzwettl, FF Frühwärts, FF Weißenbach).

Im größten Betrieb der Marktgemeinde Gastern, der Firma „Pro Pet“, arbeiten rund 200 Menschen, dort werden Goodies für Tiere erzeugt und weltweit exportiert.

NOEN

Die Feuerwehr Gastern wurde bereits 1884 gegründet und sammelte bisher Erfahrung durch die Durchführung von Bezirksleistungsbewerben in den Jahren 1983, 2001 und 2007.

Kommandant der Wehr ist Gerhard Deutschmann, auch Abschnittskommandant Gerald Dimmel ist Mitglied der FF Gastern. Zu den Landesfeuerwehrleistungsbewerben werden rund 12.000 Feuerwehrmitglieder aus dem gesamten Bundesland in Gastern erwartet.

Damit die Teilnehmer Fest und Rahmenprogramm auch genießen können, gibt es sowohl einen Campingplatz als auch Massenquartiere. Diese sollten man möglichst im voraus buchen, Buchungsformulare findet man auf der Homepage der Bewerbe www.lflb2018.at