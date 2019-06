Wenn am 28. Juni in Traisen die erste Wettkampfgruppe nach dem Kommando „Erstes und zweites Rohr vor, vier Sauger“ ins Rennen geht, dann haben die Organisatoren des 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerbes bereits die meiste Arbeit hinter sich. Hunderte Mitarbeiter waren fast zwei Jahre lang damit beschäftigt, die größte Feuerwehrveranstaltung des Landes auf die Beine zu stellen.

Drei Tage lang werden die Feuerwehrwettkämpfer - verstärkt durch immer mehr Frauengruppen - die letzten Reserven aufbieten, um einen schnellen und so weit wie möglich fehlerfreien Löschangriff auf die grüne Wiese zu zaubern und somit ein Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber zu erkämpfen.

Der Höhepunkt des Spektakels ist der Samstag Abend. Da steht der traditionelle „Fire-Cup“ am Programm. Bei diesem Sportevent treten die schnellsten Wettkampfgruppen des Vorjahres gegeneinander an.

Selbstverständlich kommt auch für Besucher der Bewerbe das kulinarische Wohl an allen drei Tagen nicht zu kurz.

Die öffentliche Siegerehrung mit allen 10.000 Bewerbsteilnehmern steigt am Sonntag um 11 Uhr am örtlichen Sportplatz.

Der Bewerb

Bei den Landesfeuerwehrleistungsabzeichen gibt es zwei Klassen, in denen die Gruppen antreten dürfen – Bronze und Silber. Um das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze erreichen zu können, müssen die Gruppen insgesamt 310 Punkte erreichen. Gutpunkte (z.B. Alterspunkte) werden hinzugerechnet, Fehlerpunkte (z.B. falsches Arbeiten, Fallenlassen eines Gerätes) werden abgezogen.

Die Gruppe

Zum Bewerb treten neun Feuerwehrmitglieder an, diese bilden eine Gruppe. Tritt die Gruppe beim Bewerb in Bronze an, so wissen die Mitglieder bereits ihre Position, in der sie den Wettkampf bestreiten. In Silber entscheidet das Los, welche Position ein Feuerwehrmitglied einnehmen muss. Das heißt, der Bewerbsteilnehmer muss auf allen Positionen jeden Handgriff in- und auswendig kennen. Um die Mitglieder und deren Funktion zu kennzeichnen, tragen diese ein taktisches Zeichen.

Fire-Cup

Als Publikumsmagnet wird bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben immer ein Parallelwettkampf veranstaltet. Im spektakulären Firecup treten die besten Gruppen des Landes gegeneinander an. Während sich der Löschangriff identisch zum Löschangriff des Bewerbes darstellt, wird der Staffellauf nach internationalen Bestimmungen durchgeführt.

Gastronomie