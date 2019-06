Für die Veranstaltung stehen 2.045 Kilo Speisen, 11.300 Semmeln und 24.000 Liter Getränke bereit. 8.000 Stunden wurden von rund 750 Helfern in Aufbau und Organisation investiert. FF-Pressesprecher Christian Teis: „Wenn am Donnerstagmorgen die B 18 gesperrt wird, geht es los.“

An die 9.000 Bewerbsteilnehmer haben sich angemeldet. Allein zum Firecup am Samstagabend werden 5.000 Zuschauer erwartet. Für die An- und Abfahrt wurde ein Verkehrskonzept ausgeklügelt.