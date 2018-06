Nach 134 Jahren des Bestehens gibt es für die Feuerwehr Gastern von 29. Juni bis 1. Juli ein besonderes Ereignis: Die Waldviertler Wehr richtet zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe aus! Damit ist der Bezirk Waidhofen an der Thaya insgesamt zum dritten Mal Austragungsort dieser Bewerbe.

Die Veranstaltung in Gastern findet auf einer Fläche von 19 Hektar statt – das entspricht 28 Fußballfeldern. Für die Bewerbe wurden 8,4 Kilometer Kabel verlegt, am Bewerbsplatz wurden 5.000 Kubikmeter Erde bewegt, 650 Kilo Rasenmischungen wurden angebaut und für das Rasenmähen wendeten die Feuerwehrkameraden aus Gastern bisher rund 240 Arbeitsstunden auf.

Bei den Bewerben werden rund 4,3 Tonnen Fleisch, Salat, Kartoffeln und Gemüse verkocht, 14.000 Stück Gebäck werden den Hunger der Bewerbsteilnehmer ebenso stillen, wie 19.000 Liter alkoholfreie Getränke und 12.000 Liter Bier den Durst.

Bereits jetzt steht fest, dass die Bewerbe in Gastern mit rekordverdächtigen Teilnehmerzahlen rechnen können. Mit Stand vom 19. Juni waren bereits 1.376 Bewerbsgruppen angemeldet – das sind schon um 49 mehr als im Vorjahr angetreten sind.

Als Maskottchen der Bewerbe wurde der Tiger auserwählt, weil der das einzige Tier ist, dass durch das Feuer springt. | NOEN

Für die Auf- und Abbauarbeiten sowie für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung stehen 900 freiwillige Helfer zur Verfügung.

Die Gemeinde Gastern liegt im nördlichen Waldviertel, umfasst 25 Quadratkilometer und hat neun Katastralgemeinden. Es gibt 560 Häuser, 1.220 Hauptwohnsitzer, 250 Zweitwohnsitzer, einen Kindergarten, eine Volksschule und vier Feuerwehren in der Gemeinde - Gastern, Weißenbach, Frühwärts und Kleinzwettl. Darüber hinaus gibt es mit einem gemischten Chor, einem Fußballverein, einem Tennisclub, einer Theatergruppe sowie einem Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein ein aktives Vereinsleben.

Während der Bewerbe gibt es eine Vielzahl an Unterkünften, u. a. in günstigen Massenquartieren und auf einem Campingplatz sowie jede Menge Unterhaltungsmöglichkeiten für die Teilnehmer.

So treten Spitzenbands aus der Region und DJs live auf, am Samstag gibt es das größte Feuerwerk, das je in Mitteleuropa abgeschossen wurde und an zwei Tagen die Möglichkeit zum Bungee-Jumping. Die österreichische Skisprung-Legende Andi Goldberger wird am Samstag Autogramme geben.