Bewerterabend: FF-Mitglieder ausgezeichnet.

Der Bewerterabend ist traditioneller Bestandteil der Feuerwehr-Landesleistungsbewerbe. So wurde auch am Freitagabend in das Feuerwehrhaus nach Kleinzwettl geladen. Nach den anerkennenden Worten von Bewerbsleiter Anton Weiss und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner wurden dabei zahlreiche Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet.