Messer gegen Chef gerichtet: Schuldspruch .

Der Körperverletzung und schweren Nötigung ist ein 29-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Korneuburg schuldig gesprochen worden, weil er im Streit um seinen ausständigen Lohn als Koch in einem Kebablokal den Besitzer mit einem Messer bedroht und an der Hand verletzt hatte.