Frau in NÖ heimlich Schlafmittel verabreicht: Fünf Jahre bedingt

Der Schuldspruch wegen versuchten Mordes ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Aufgrund des Überwiegens der Milderungsgründe erhielt der Pensionist eine außerordentliche Strafnachsicht, die die bedingte Haft ermöglichte.

Der Beschuldigte soll am 24. August 2022 heimlich 15 Tabletten eines Schlafmittels mit dem Wirkstoff Lorazepam in einem Glas aufgelöst haben. Laut Landesgericht Krems reichte der nunmehrige Angeklagte das Behältnis an die 88-Jährige weiter und half ihr beim Trinken. Es sei nur deshalb beim Mordversuch geblieben, weil die Dosis zu gering gewesen sei, so der Vorwurf. Darüber hinaus wurde die Frau entdeckt und rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht.

Einem Bericht der "Kronen Zeitung" zufolge handelte es sich um eine Verzweiflungstat des Beschuldigten. Nach acht Jahren häuslicher Pflege der demenzkranken Frau sei er am Ende der Kräfte gewesen. Der 90-Jährige soll einen Suizidversuch mit Tabletten unternommen haben.